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Adnan Oktar operasyonunda Şener Şen'in yeğeni de gözaltında

Ünlü oyuncu Şener Şen'in yeğeni olduğu belirtilen Aslı Süme Efeoğlu, Adnan Oktar ve grubu operasyonu kapsamında gözaltına alındı
17 Temmuz 2018 22:34
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Adnan Oktar operasyonunda Şener Şen'in yeğeni de gözaltında

Habertürk'ten Mustafa Şekeroğlu'nun haberine göre, ünlü oyuncu Şener Şen'in yeğeni olduğu belirtilen Aslı Süme Efeoğlu, Adnan Oktar ve grubu operasyonu kapsamında gözaltına alındı.

ASLI SÜME EFEOĞLU KİMDİR?

Aslı Süme Efeoğlu'nun 24 yıldır Adnan Oktar'ın yanında olduğu biliniyor. Notre Dame de Sion kolejinde okuyan Aslı Süme Efeoğlu, İstanbul Üniversitesi'nde Çalışma Ekonomisi bölümünü bitirmişti. Şener Şen, Aslı Süme Efeoğlu'nun dayısıdır.
Habertürk
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