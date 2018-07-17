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'Uludağ'ın köşkleri' yaz aylarında da ilgi görüyor

Kayak ve kış turizminin önemli merkezlerinden Uludağ'daki Sarıalan mevkisinde Tarım ve Orman Bakanlığınca inşa ettirilen 46 orman köşkü, yaz aylarında da yerli ve yabancı turistlerin gözdesi haline geldi.
17 Temmuz 2018 22:38
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'Uludağ'ın köşkleri' yaz aylarında da ilgi görüyor

Türkiye'nin önemli kayak ve kış turizm merkezlerinden Uludağ'daki Sarıalan mevkisinde Tarım ve Orman Bakanlığınca inşa ettirilen 46 orman köşkü, yaz aylarında da yerli ve yabancı turistlerden yoğun ilgi görüyor.

Bursa kent merkezine 30 kilometre uzaklıktaki Sarıalan mevkisi, yaz aylarında sıcaktan bunalan yerli ve yabancı binlerce kişiyi ağırlıyor.

Etrafı çam ağaçlarıyla örtülü, bol oksijenli havaya sahip bölgedeki orman köşkleri, kışın olduğu gibi yaz aylarında da büyük rağbet görüyor.

Orman köşklerinin işletmesini devralan şirketin rezervasyon sorumlusu Meltem Öz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yaklaşık 3 yıldır hizmet veren orman köşklerinin 197 yatak kapasitesine sahip olduğunu belirtti.

Öz, yaklaşık 200 dönüm alan üzerine kurulu 8'i altı, geri kalanı 4'er kişilik 46 orman köşkünün 12 ay hizmet verdiğini vurgulayarak, "Bölge, yaz aylarında sağlık turizmi açısından da önem taşıyor. Kadınlarda 17, erkeklerde 21 gün üzeri konaklama yapıldığında kan yenilenmesi söz konusu oluyor. Bundan dolayı Uludağ'a yoğun ilgi var." diye konuştu.

Köşk fiyatlarının yaz aylarında günlük 500-600 lira arasında değiştiğini belirten Öz, "Kışın ise bu fiyatlar artabiliyor. Kayak turizminden dolayı kışın maliyet yükseliyor. Apart otel konseptinde hizmet veriyoruz. Yaz aylarında özellikle hafta sonları yüzde 80 doluluk oranıyla çalışıyoruz. Hafta içi de yoğunluk söz konusu. Katar, Kuveyt, Umman ve Suudi Arabistan'dan gelen misafirlerimiz yoğunlukta. Bulundukları ülkelerde sıcaktan bunalan serinlik için Uludağ'a geliyor. Uludağ'da profesyonel alan kılavuzları eşliğinde yürüyüş yapan, elektrikli bisikletle tur atan tatilciler, konaklamak için de köşkleri tercih ediyor." ifadelerini kullandı.

"Uludağ çok güzel"

Suudi Arabistan'dan ailesiyle Uludağ'a gelen ve köşklerde konaklayan Abdulkerim Dehluz, Türkiye'ye her yıl geldiğini söyledi.

Uludağ'ı çok beğendiğini dile getiren Dehluz, "Yaz ve kış olmak üzere yılda iki kez Uludağ'a geliyorum. Suudi Arabistan çok sıcak. Buradaki orman havası bize iyi geliyor. Her yıl gelip bu köşklerde konaklıyorum." dedi.

Bursa merkezden ailesiyle gelen Osman Yeleser de Uludağ'ın yaz ve kış aylarında turist çektiğini vurgulayarak, "Orman köşklerinde 4 gece konaklayacağız. Burasını herkese tavsiye ederim. Uludağ sadece kışın değil, yazın da kaçırılmaması gereken bir yer. Yaz aylarında sıcaktan bunalıp buraya geliyoruz." diye konuştu.
Anadolu Ajansı
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