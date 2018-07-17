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Engelli gençleri su sporlarıyla tanıştırıyor

Marmara Depremi'nde yıkılan evinin enkazından çıkarılan ancak iki bacağı olmadan hayata tutanan "dünya değişken ağırlık serbest dalış" rekortmeni Ufuk Koçak, engelli sporcu adaylarını su sporları branşına yönlendiriyor.
17 Temmuz 2018 22:42
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Engelli gençleri su sporlarıyla tanıştırıyor

Marmara Depremi'nde yıkılan evinin enkazından 3 gün sonra kurtarılan ancak bacaklarını kaybeden "dünya değişken ağırlık serbest dalış" rekorunun sahibi Ufuk Koçak, derecelerini geliştirecek sporcuları yetiştirmek amacıyla engelli gençleri su sporlarıyla tanıştırıyor.

Rüzgar sörfü, serbest dalış, kampçılık, kaya tırmanışı gibi 10'a yakın branşta spor yapan Ufuk, yaşadığı acılardan sonra elde ettiği tecrübeleri engelli sporcu adaylarına aktarmaya devam ediyor.

Çevresinde "engel tanımaz Ufuk" olarak bilinen Ufuk Koçak, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 17 Ağustos 1999'da meydana gelen depremde kendisinin de hayatında bir fayın kırıldığını söyledi.

Bu depremin kendileri için "kayıp" anlamına geldiğini belirten Ufuk Koçak, "1999'dan sonra kayıp, bizim için altı asla doldurulayamayacak bir boşluk oldu. O kadar çok şey kaybettik ki... Anıları, hatıraları, caddelerimizi kaybettik. O sebeple gerçekten kırılan fay bu bölgede yaşayan herkesin hayatında çok büyük bir kırık oluşturdu." diye konuştu.

Rekorunu kıracak engelli sporcular yetiştirmeyi hedefliyor

Ufuk Koçak, depremden sonra yaşamının büyük bir kısmını farkındalık yaratmak için harcadığını dile getirerek, 2014 yılında gelen teklifle dünya serbest dalış denemesini yaptığını aktardı.

Dalışa başladığı ilk zamanlarda insanların, kendisinin bu sporu yapıp yapamayacağı konusunda tedirgin olduğunu anlatan Ufuk, başarı ve azmini gördüklerinde ise tedirginliğin hayranlığa dönüştüğüne dikkati çekti.

Ufuk Koçak, yaptığı dalış denemesiyle, bireylerin engellerine rağmen neleri başarabileceklerini de anlatmış olduğunu belirterek, "En başından beri hedefim, önce mutlaka kendin yap, dene, zorluklarını öğren. Daha sonra da diğer insanların tamamına, gerek engellenen gerek diğer insanların hepsini bu yaşam tarzı denen şeyin içine katmaya çalış." ifadelerini kullandı.

2009 yılından bu yana "Engelsiz Deniz" projesini koordine ettiğini anlatan Ufuk Koçak, şöyle devam etti:

"Bu bağlamda genç arkadaşlarımın, yaşam tarzı olan branşlarla uğraşmalarını sağlayarak, yaşantılarına daha fazla renk katmalarını hedefliyorum. Bu kapsamda 100'e yakın engellenen kardeşimi su altı dünyası, sörf, yelken ve yüzme gibi branşlarla tanıştırdık. Bunların bir kısmı kendi alanlarında ilerlemeye devam ediyor. Net hedeflerimden biri, yine engellenen kardeşlerimden bir ya da ikisini rekorumu kırmaları için yetiştirmek olacak."

"Hayal edebildiğiniz her şey size aittir"

Su altında, anne karnındaki huzuru, kaybettiği bacaklarını bulduğunu dile getiren Ufuk, engelli bireylerin her zaman sokağa çıkmalarını önerdi.

Ufuk Koçak, engelli bireylerin koşullarının birden bire düzelmesinin mümkün olmadığını fakat buna rağmen şartları biraz daha zorlayarak çok rahat şekilde başarabileceklerine dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Eğer ki siz kendi önünüzü açabilirseniz, diğer insanlar da bu yolun açılmasına katkıda bulacaklardır. Geçen ay, 24 ülkeden sporcuların katıldığı Dünya Şampiyonası'na sporcuların moral motivasyon koçu olarak gittim. İmkan verildiği zaman Türkiye'den bir sporcu, Dünya Şampiyonası'nda moral motivasyon koçu olabiliyor. Mesele sadece sizin ne yapmak istediğiniz. Hedeflerinizi belirleyin ve onun peşinden gidebildiğiniz kadar gidin. Hayal edebildiğiniz her şey size aittir."
Anadolu Ajansı
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