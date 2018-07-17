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Türkiye, Özbekistan'ın 4'üncü büyük ticari ortağı

Türkiye, Özbekistan'ın dördüncü en büyük ticari ortağı oldu.
17 Temmuz 2018 22:50
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Türkiye, Özbekistan'ın 4'üncü büyük ticari ortağı

Türkiye, yılın ilk yarısında Özbekistan'ın dördüncü en büyük ticari ortağı oldu.

Özbekistan Devlet İstatistik Komitesinden yapılan açıklamaya göre, ülkenin dış ticaret hacmi, yılın ocak-haziran döneminde 17,7 milyar dolar düzeyinde gerçekleşti. Bu dönemde 7,8 milyar dolarlık ihracat ve 9,9 milyarlık dolar ithalat yapan Özbekistan'ın dış ticaret açığı ise 2,1 milyar dolar oldu.

Açıklamaya göre, Ocak-Haziran aylarında Özbekistan'ın en büyük ticari ortakları arasında ilk sırada yüzde 16'lık pay ile Rusya yer aldı. Ülkenin diğer en büyük ticari ortakları arasında ise 5,9'luk pay ile Çin, yüzde 8,1'lik pay ile Kazakistan, yüzde 5,3'lük pay ile Türkiye ve yüzde 4,3'lük pay ile Güney Kore bulunuyor.

Yılın ilk altı ayında Özbekistan'ın ihracatında ilk sırada hizmetler sektörü ve enerji ve petrol ürünleri, ithalatında ise makine ve teçhizatlar ile kimyasal ürünler yer aldı. Bu yılın ocak-haziran döneminde ülke ihracatının yüzde 30,8'ini hizmetler, yüzde 16,4'ünü enerji ve petrol ürünleri, yüzde 7,5'ini gıda, yüzde 6'sını kimyasal ürünler teşkil ederken, ithalatının ise yüzde 33,8'ini makine ve teçhizatlar, yüzde 24,3'ünü hizmetler, yüzde 11,5'ini kimyasal ürünler ve yüzde 8,6'sını da gıda ürünleri oluşturdu.
Anadolu Ajansı
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