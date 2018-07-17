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'Kemal Kılıçdaroğlu ile hukuk önünde hesaplaşacağız'

Eski Başbakanlık Müşaviri Ali İhsan Sarıkoca, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun bir yıl önce basına sızdırılan bilgilere dayanarak kendisi hakkında bugün bazı iddialarda bulunduğunu belirterek, "Gerçek olup olmadığını araştırma zahmetine girmeden, hakkımdaki iddiayı sadece siyasi çıkar hesabıyla, kamuoyu önünde sorumsuzca ve hukuka aykırı bir şekilde dillendiren Kemal Kılıçdaroğlu ile hukuk önünde hesaplaşacağız." ifadelerini kullandı.
17 Temmuz 2018 23:00
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'Kemal Kılıçdaroğlu ile hukuk önünde hesaplaşacağız'

Sarıkoca, yaptığı yazılı açıklamada, CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun bugün kendisini hedef alan, gerçeğe ve hukuka aykırı ifadeler kullandığını savundu.

Hakkında açılan davanın hala devam ettiğine dikkati çeken Sarıkoca, şunları kaydetti:

"Bugün, sayın Kılıçdaroğlu, iddianamede yer alan ve bundan bir yıl önce aleyhimde algı oluşturmak için basına sızdırılan bilgilere dayanarak bazı iddialarda bulunmuştur. Hakkımda yürütülen davada, şu ana kadar iki duruşma görülmüş; bu süreçte Başbakanlık başta olmak üzere ilgili kurumlarla yazışmalar yapılmış, tanıklar ve sanıklar dinlenmiş; Sayın Kılıçdaroğlu'nun sorumsuzca gündeme getirdiği iddiaların gerçek dışı olduğu anlaşılmış, mahkeme kayıtlarına geçmiştir.

Gerçek olup olmadığını araştırma zahmetine girmeden, hakkımdaki iddiayı sadece siyasi çıkar hesabıyla, kamuoyu önünde sorumsuzca ve hukuka aykırı bir şekilde dillendiren Kemal Kılıçdaroğlu ile hukuk önünde hesaplaşacağız."

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, bugün partisinin TBMM Grubu'nda yaptığı konuşmada, Eski Başbakanlık Müşaviri Ali İhsan Sarıkoca'nın darbe girişiminin kilit ismi firari Adil Öksüz'le 15 Temmuz'un ardından karakolda görüştüğünü ifade etmişti.

Anadolu Ajansı
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