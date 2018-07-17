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Sahte rapor operasyonunda 11 kişi tutuklandı

Hakkari ve Van'da sağlık raporunda sahtecilik yaptıkları ve bu raporlarla kamuyu zarara uğrattıkları iddiasıyla adliyeye sevk edilen 39 kişiden 11'i tutuklandı.
17 Temmuz 2018 23:27
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Sahte rapor operasyonunda 11 kişi tutuklandı

Hakkari Valiliğinden yapılan açıklamada, Hakkari Devlet Hastanesinde düzenlenen Engelli Sağlık Kurulu raporlarında sahtecilik yapıldığının ve sahte raporlarla kamunun zarara uğratıldığının öğrenilmesi üzerine; Hakkari Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturmanın başlatıldığı belirtildi. Başlatılan soruşturma kapsamında Hakkari İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yaklaşık 6 ay süren teknik dinleme ve fiziki takibin sonucu 13 Temmuz 2018 tarihinde Hakkari merkezli olmak üzere Yüksekova ve Şemdinli ilçeleri ile Van ilinde eş zamanlı olarak "Beyaz Önlük" operasyonu düzenlendiği belirtilen açıklamada, "Hastanede çalışan kamu personelleri ile sahte sağlık kurulu raporlarını kullanan şüpheli 39 şahıs gözaltına alındı. Asayiş Şube Müdürlüğünce 39 şüpheli şahsın sorgulamaları sonucu adli merciler önüne çıkarılmış bu şahıslardan Hakkari Devlet Hastanesi Sağlık Bakım Hizmetleri müdürü ve otomasyon görevlilerinin de aralarında bulunduğu 11 şahıs tutuklanarak cezaevine teslim edildi. 23 şahsa adli kontrol şartı ve yurt dışı yasağı getirilmiş 5 şahıs Cumhuriyet Savcılığından serbest bırakılmıştır" denildi.
İhlas Haber Ajansı
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