1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Çorum'da FETÖ'den 1 kişi tutuklandı

Çorum'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda adliyeye sevk edilen 7 şüpheliden 1'i tutuklandı.
17 Temmuz 2018 23:35
Yazdır
Çorum'da FETÖ'den 1 kişi tutuklandı

Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, örgüt üyesi oldukları iddiasıyla aralarında meslekten ihraç edilmiş polislerin de bulunduğu 7 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince, kent merkezinde belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda, eski polis memurları Y.N. ve Ş.Y, öğrenciler Y.K. ve M.K, ev hanımları A.A, E.K. ve A.B. yakalandı.

Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, emniyete götürüldü.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan Y.K, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı, diğer zanlılar ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
Bu haber 1,404 defa okundu.
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
FETÖ zanlısı eski öğretmen çift tutuklandı
17 Temmuz 2018 23:40		 Gümüşhane'de çembere alınan teröristlerle çatışma çıktı!
17 Temmuz 2018 22:23
Siirt'te 4 terörist etkisiz hale getirildi
17 Temmuz 2018 22:00		 Van'da bir terörist jandarmaya teslim oldu
17 Temmuz 2018 21:14
Van'daki darbe girişimi davalarında karar!
17 Temmuz 2018 21:07		 Kayseri'de FETÖ'den 6 kişi tutuklandı
17 Temmuz 2018 20:21
MİT imamı 'Kırsal'dan çıktı
17 Temmuz 2018 20:12		 Akıncı'da yakalanan SAT'çılar hakim karşısında
17 Temmuz 2018 19:50
'Sana ByLock'u yükleyelim, buradan dua göndeririz' dediler
17 Temmuz 2018 19:47		 FETÖ'den gözaltına alınan 4 eski emniyet mensubu serbest
17 Temmuz 2018 19:44
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2018-2019 zammı2016-2017 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2018 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
Bedelli askerlikte, 25 yaş ve 15 bin TL bedel, sizce nasıl?
ÇOK OKUNANLAR
MEB Bakanı Ziya SELÇUK'u Bekleyen Sorunlar-1
18 Temmuz 2018'den önemli gündem başlıkları
Tatil dediğin böyle olur
Antalya'da 159 yabancı uyruklu yakalandı
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
bekir pakdemirli 2
serdar gürler 2
supporters 4
aziz kocaoğlu 5
dikkat çekmek 3
büşra 1
ala gözlerini sevdiğim dilber 5
sinem gedik 1
kokoreç 2
mabel matiz 2
SON İLANLAR
Sarıoğlan Sulama Birliği İşçi Alım İlanı
Manisa Büyükşehir Belediyesi Engelli İşçi Alım İlanı
Eti Maden İşletmeleri Engelli İşçi Alım İlanı
Ayvalık Belediyesi Eski Hükümlü İşçi Alım İlanı
Yüzüncü Yıl Üniversitesi Avukat Alım İlanı
Aydın Karacasu Mes. Tek. Ana. Lis 1 İşçi Alım İlanı
Aydın İş Kurumu Müdürlüğü 4 İşçi Alacak
Didim Belediyesi 4 İşçi Alacak
Aydın Çine Tepecik Höyüğü Kazı Başkanlığı 35 İşçi Alacak
Aydın Belediyesi 1 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Hobileriyle ilgili içerik yazabilecek kişiler aranıyor
Uluırmak Eğitim Kurumları Öğretmen ve Personel Alım İlanı
Özel Sebat Koleji Çeşitli Branşlarda Öğretmen Alım İlanı
Tümay Eğitim Kurumları Öğretmen Alım İlanı
Osmaniye Bahçeşehir Koleji Tüm Branşlarda Öğretmen Alım İlanı
Pınar Eğitim Kurumları Öğretmen Alım İlanı
Pınar Eğitim Kurumları Sınıf Öğretmeni Alım İlanı
Personel alım ilanlarınız için arayın
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam