Ankara'da zincirleme kaza: 1 ölü, 8 yaralı

Ankara'da kontrolden çıkan aracın ters şeride girmesi sonucu meydana gelen zincirleme trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 8 kişi yaralandı.

Gölbaşı ilçesinde akşam saatlerinde meydana gelen kazada, Ankara-Konya karayolu üzerinde şehir merkezi istikametinde seyreden 06 MDC 97 plakalı araç, sürücüsü Y.A.'nın direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu karşı istikamete girerek, V.E.'nin kullandığı 19 BD 163 plakalı otomobille çarpıştı. Sürüklenmeye devam eden 06 MDC 97 plakalı araç, daha sonra da Z.G. yönetimindeki 41 RC 936 plakalı kamyonla çarpıştı. Arkadan gelen 06 FJ 8590 plakalı otomobil ise sürücüsü K.E.'nin kazayı fark edememesi nedeniyle araçların arasına daldı. Toplam 4 aracın karıştığı kazada 9 kişi yaralandı.

Vatandaşların ihbarı üzerine kaza yerine çok sayıda polis, itfaiye ve 112 acil servis ekibi sevk edildi. Kısa sürede kaza yerine ulaşan itfaiye ekipleri, araçlarda sıkışan yaralıları bir an önce kurtarmak için işe koyuldu. Ekiplerin meşakkatli çalışmaları neticesinde yaralı halde kurtarılan kazazedeler, sağlık ekiplerine teslim edildi.

İlk müdahaleleri olay yerinde gerçekleştirilen yaralılardan, İ.Y. (14) Gölbaşı Şehit Ahmet Özsoy Hastanesine, Y.A. (64) Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine, H.E. (40) ile V.E. Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesine diğer yaralılar da çevre hastanelere sevk edildi. Gölbaşı Şehit Ahmet Özsoy Hastanesine götürülen F.A.'nın (63) burada yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybettiği öğrenildi.

Polis ekiplerinin kaza hakkında tahkikatı sürüyor.