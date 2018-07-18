18 Temmuz 2018 Tarihli HSK, kararı yayımlandı

Hakimler ve Savcılar Kumlu Başkanlığından:

2802 sayılı Hakimler ve Savalar Kanununun 21 inci maddesine göre 2 yıllık yükselme sürelerini aldıkları aylıkta 2018 Nisan dönemi sonuna kadar bitiren adli yargı Hakim, Cumhuriyet başsavcı ve savcıları ile İdari yargı Hakimlerinin adlarını belirtir listeler 2802 sayılı Hakimler ve Savcılar Kanununun 22 ncl maddesi gereğince aşağıda gösterilmiştir.

Sürelerini doldurdukları halde bu listede adlarını bulamayanlar ilan tarihinden itibaren otuz gün içinde Hakimler ve Savalar Kuruluna yazılı olarak başvurmak sureti ile durumlarının yeniden incelenmesini isteyebilirler.

1-ADLİ VARGI A - HAKİM SINIR

100594 2 nci derecede terfi sürelerini bitirenler: Engin KIZILTAÇ Erdemli Hakimi 100612 Ayşe BOZBUĞA Antalya Hakimi 101679 Oğuz BEKAR Mersin Hakimi 107077 Aydın DEMİRAL Gaziantep Hakimi 107311 Önder Kürşad MUTLU Manavgat Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı 107336 Ali ÇAĞLARSU İskenderun Hakimi 107343 Mustafa Saffet ÇAKAR İstanbul Anadolu Hakimi 107344 Metin ÇAKAR İstanbul Hakimi 107357 Hakan AKDENİZ İstanbul Anadolu Hakimi 107365 Mustafa BAŞARI Akşehir Ağır Ceza Mahkemesi Başkam 107390 Selma ACAR AKGÜL Yargıtay Tetkik Hakimi 107392 Fatma Gözde ŞAHİN Akhisar Hakimi (Hukuk işleri Genel Müdürlüğe i'nde Tetkik Hakimi olarak görevü) 107410 Ayşe GÜLER KARA İstanbul Anadolu Hakimi 107419 Melek DURSUN Kırşehir Hakimi 107424 Firdes ELMAAL GÖBEKCİ Yargıtay Tetkik Hakimi 107426 Esra KAZAN Yargıtay Tetkik Hakimi 107457 Kerim ERSOY Mardin Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı 107458 Ferhat EROL Hakimler Ve Savalar Kurulu Tetkik Hakimi 107471 Mahmut KÜÇÜKOĞLU Samsun Hakimi 107481 Elçin CEYLAN GÜNAY Yargıtay Tetkik Hakimi 107489 Berrin ÇELEBİ İstanbul Hakimi 107511 Selim DOĞANAY İnsan Haklan Dairesi Başkanlığı Tetkik Hakimi (İnsan Haklan Dairesi Başkanlığında Daire 107524 Fehmi KEMAL Başkam olarak görevli) İstanbul Hakimi 107542 Neşe YÜKSEL Yargıtay Tetkik Hakimi 107552 Nazik YÜKSEL CEREN Diyarbakır Hakimi 107562 Özkan KARAELMAS Yargıtay Tetkik Hakimi 107568 Yıldız GÜRZSOY Çorlu Hakimi 107576 Gülçiçek KARADENİZ İstanbul Anadolu Hakimi 107581 Elçin YARDIMCI Yargıtay Tetkik Hakimi 107606 Murat ÖZER Küçükçekmece Hakimi 107618 Emrah KIRAT Yargıtay Tetkik Hakimi 107646 Saim KARAKAYA Siirt Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı

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