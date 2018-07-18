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18 Temmuz 2018 Tarihli HSK, kararı yayımlandı
18 Temmuz 2018 Tarihli Hakimler ve Savcılar Kurulu kararı yayımlandı.
Hakimler ve Savcılar Kumlu Başkanlığından:
2802 sayılı Hakimler ve Savalar Kanununun 21 inci maddesine göre 2 yıllık yükselme sürelerini aldıkları aylıkta 2018 Nisan dönemi sonuna kadar bitiren adli yargı Hakim, Cumhuriyet başsavcı ve savcıları ile İdari yargı Hakimlerinin adlarını belirtir listeler 2802 sayılı Hakimler ve Savcılar Kanununun 22 ncl maddesi gereğince aşağıda gösterilmiştir.
Sürelerini doldurdukları halde bu listede adlarını bulamayanlar ilan tarihinden itibaren otuz gün içinde Hakimler ve Savalar Kuruluna yazılı olarak başvurmak sureti ile durumlarının yeniden incelenmesini isteyebilirler.
1-ADLİ VARGI A - HAKİM SINIR
DEVAM EDEN İSİM LİSTESİNİ İNDİRMEK İÇİN TIKLAYINIZ
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