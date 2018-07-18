1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

18 Temmuz 2018 Tarihli HSK, kararı yayımlandı

18 Temmuz 2018 Tarihli Hakimler ve Savcılar Kurulu kararı yayımlandı.
18 Temmuz 2018 04:20
Yazdır
18 Temmuz 2018 Tarihli HSK, kararı yayımlandı

Hakimler ve Savcılar Kumlu Başkanlığından:

2802 sayılı Hakimler ve Savalar Kanununun 21 inci maddesine göre 2 yıllık yükselme sürelerini aldıkları aylıkta 2018 Nisan dönemi sonuna kadar bitiren adli yargı Hakim, Cumhuriyet başsavcı ve savcıları ile İdari yargı Hakimlerinin adlarını belirtir listeler 2802 sayılı Hakimler ve Savcılar Kanununun 22 ncl maddesi gereğince aşağıda gösterilmiştir.

Sürelerini doldurdukları halde bu listede adlarını bulamayanlar ilan tarihinden itibaren otuz gün içinde Hakimler ve Savalar Kuruluna yazılı olarak başvurmak sureti ile durumlarının yeniden incelenmesini isteyebilirler.

1-ADLİ VARGI A - HAKİM SINIR

100594

2 nci derecede terfi sürelerini bitirenler: Engin KIZILTAÇ

Erdemli Hakimi

100612

Ayşe BOZBUĞA

Antalya Hakimi

101679

Oğuz BEKAR

Mersin Hakimi

107077

Aydın DEMİRAL

Gaziantep Hakimi

107311

Önder Kürşad MUTLU

Manavgat Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı

107336

Ali ÇAĞLARSU

İskenderun Hakimi

107343

Mustafa Saffet ÇAKAR

İstanbul Anadolu Hakimi

107344

Metin ÇAKAR

İstanbul Hakimi

107357

Hakan AKDENİZ

İstanbul Anadolu Hakimi

107365

Mustafa BAŞARI

Akşehir Ağır Ceza Mahkemesi Başkam

107390

Selma ACAR AKGÜL

Yargıtay Tetkik Hakimi

107392

Fatma Gözde ŞAHİN

Akhisar Hakimi (Hukuk işleri Genel Müdürlüğe

i'nde Tetkik Hakimi olarak görevü)

107410

Ayşe GÜLER KARA

İstanbul Anadolu Hakimi

107419

Melek DURSUN

Kırşehir Hakimi

107424

Firdes ELMAAL GÖBEKCİ

Yargıtay Tetkik Hakimi

107426

Esra KAZAN

Yargıtay Tetkik Hakimi

107457

Kerim ERSOY

Mardin Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı

107458

Ferhat EROL

Hakimler Ve Savalar Kurulu Tetkik Hakimi

107471

Mahmut KÜÇÜKOĞLU

Samsun Hakimi

107481

Elçin CEYLAN GÜNAY

Yargıtay Tetkik Hakimi

107489

Berrin ÇELEBİ

İstanbul Hakimi

107511

Selim DOĞANAY

İnsan Haklan Dairesi Başkanlığı Tetkik Hakimi

(İnsan Haklan Dairesi Başkanlığında Daire

107524

Fehmi KEMAL

Başkam olarak görevli) İstanbul Hakimi

107542

Neşe YÜKSEL

Yargıtay Tetkik Hakimi

107552

Nazik YÜKSEL CEREN

Diyarbakır Hakimi

107562

Özkan KARAELMAS

Yargıtay Tetkik Hakimi

107568

Yıldız GÜRZSOY

Çorlu Hakimi

107576

Gülçiçek KARADENİZ

İstanbul Anadolu Hakimi

107581

Elçin YARDIMCI

Yargıtay Tetkik Hakimi

107606

Murat ÖZER

Küçükçekmece Hakimi

107618

Emrah KIRAT

Yargıtay Tetkik Hakimi

107646

Saim KARAKAYA

Siirt Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı

DEVAM EDEN İSİM LİSTESİNİ İNDİRMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Memurlar.Net
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
Bu haber 3,252 defa okundu.
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Antalya'da 159 yabancı uyruklu yakalandı
18 Temmuz 2018 01:19		 18 Temmuz 2018'den önemli gündem başlıkları
18 Temmuz 2018 00:02
'Kemal Kılıçdaroğlu ile hukuk önünde hesaplaşacağız'
17 Temmuz 2018 23:00		 Ürdünlü milletvekilinden başbakana; Türkiye'den ilham al
17 Temmuz 2018 21:57
İsveç'teki seçim için Konya'da sandık kurulacak
17 Temmuz 2018 21:00		 Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'a hayırlı olsun ziyaretleri
17 Temmuz 2018 20:36
OHAL torbasında bedelli dışında 3 sürpriz daha!
17 Temmuz 2018 20:27		 Başsavcılıktan CHP'li vekilin açıklamalarına yalanlama
17 Temmuz 2018 20:18
Bakan Akar, Orgeneral Güler'i ziyaret etti
17 Temmuz 2018 19:41		 Edremit Emniyet Müdürlüğü'nde nöbet değişimi
17 Temmuz 2018 19:32
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2018-2019 zammı2016-2017 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2018 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
Bedelli askerlikte, 25 yaş ve 15 bin TL bedel, sizce nasıl?
ÇOK OKUNANLAR
MEB Bakanı Ziya SELÇUK'u Bekleyen Sorunlar-1
18 Temmuz 2018 Tarihli HSK, kararı yayımlandı
Antalya'da 159 yabancı uyruklu yakalandı
Ankara'da zincirleme kaza: 1 ölü, 8 yaralı
18 Temmuz 2018'den önemli gündem başlıkları
Tatil dediğin böyle olur
Samsun'da bariyerlere çarpan otomobil alev aldı: 3 ölü
Bursa'daki engelli kadına cinsel istismara tutuklama
FETÖ ile mücadele için terfiden vazgeçti
İnce işçilik dönemine First Lady katkısı
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
sözlüğe geri dönmek 1
Kemal varol 2
iyi niyetin suistimal edilmesi 1
bir incecik duman tüter bacadan 2
profesör 1
ölümlü dünya 1
eeh yeter be 2
hugo almeida 1
novak djokoviç 1
intizar'ın bağlı olduğu şirketten kovulması 4
SON İLANLAR
Gebze Teknik Üniversitesi Öğretim Elamanı Alım İlanı
Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Öğretim Elamanı Alım İlanı
Fırat Üniversitesi Öğretim Elamanı Alım İlanı
Konya Beyşehir Belediyesi 1 İşçi Alacak
Karaman İl Özel İdaresi 5 Engelli Personel Alacak
Karaman Akçaşehir Bel. 1 İşçi Alacak
Kırıkkale Belediyesi 1 İşçi Alacak
Kahramanmaraş Elbistan Karahöyük Mah. Parsel Kazısı 25 Personel Alacak
İzmir URİT Urla 1 İşçi Alacak
İzmir TORBEL Torbalı Per. 2 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Hobileriyle ilgili içerik yazabilecek kişiler aranıyor
Uluırmak Eğitim Kurumları Öğretmen ve Personel Alım İlanı
Özel Sebat Koleji Çeşitli Branşlarda Öğretmen Alım İlanı
Tümay Eğitim Kurumları Öğretmen Alım İlanı
Osmaniye Bahçeşehir Koleji Tüm Branşlarda Öğretmen Alım İlanı
Pınar Eğitim Kurumları Öğretmen Alım İlanı
Pınar Eğitim Kurumları Sınıf Öğretmeni Alım İlanı
Personel alım ilanlarınız için arayın
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam