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Samsun'da bariyerlere çarpan otomobil alev aldı: 3 ölü
Vezirköprü ilçesindeki kazada, sürücü ve kardeşi ile amcasının oğlu yaşamını yitirdi
Samsun'un Vezirköprü ilçesinde bir otomobilin bariyerlere çarparak alev alması sonucu 3 kişi hayatını kaybetti.
Alınan bilgiye göre, Ünal Dursun idaresindeki 55 GH 916 plakalı otomobil, ilçe girişinde kontrolden çıkarak bariyerlere çarptı.
Çarpmanın etkisiyle LPG tankının patlaması sonucu alev alan araçta bulunan sürücü Ünal Dursun ve kardeşi Mustafa Dursun ile amcasının oğlu Mustafa Dursun, olay yerinde yaşamını yitirdi.
Cesetler otopsi için Vezirköprü Devlet Hastanesine gönderildi.
Otomobil ise jandarma ekiplerinin çalışmasının ardından bulunduğu yerden kaldırıldı.
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