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Oktar'ın eğlencesine katılan ünlüler: Böyle biri olduğunu bilsek oraya gitmezdik

Emniyet Müdürlüğü'nün operasyonunda gözaltına alınan Adnan Oktar'ın düzenlediği gecelerde sahneye çıkan isimler SABAH'a konuştu. Muazzez Ersoy, Arif Susam, Çılgın Sedat ve Latif Doğan gibi sanatçılar, "Oktar'ı tanımayız. Böyle biri olduğunu bilsek gitmezdik. Şoktayız!" dedi
18 Temmuz 2018 07:05
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Oktar'ın eğlencesine katılan ünlüler: Böyle biri olduğunu bilsek oraya gitmezdik

11 Temmuz'da İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından başlatılan operasyon kapsamında, 'suç örgütü elebaşı' olduğu iddiasıyla gözaltına alınan Adnan Oktar ve örgütüyle ilgili yeni gelişmeler var.

Oktar'ın geçtiğimiz Mayıs ayında Çırağan Sarayı'nda verdiği iftar daveti ile, kurucusu olduğu A9 TV'nin yıldönümü kutlaması ve Ataşehir Develi'de düzenlediği sıra gecesine birçok ünlü isim katılmıştı. Bu gecelere katılan Muazzez Abacı, Muazzez Ersoy, Mustafa Keser, Engin Çağlar, Latif Doğan ve Çılgın Sedat gibi sanatçılar, Adnan Oktar'ın gözaltına alınmasıyla ilgili GÜNAYDIN'a konuştu. Ünlü isimler, Oktar'la kişisel bir tanışıklıkları olmadığını vurguladı.

'BENİ KANDIRAMAZLAR'

Oktar'ın TV kanalının kutlama gecesinde sahneye çıkan Muazzez Ersoy, her profesyonel sanatçı gibi işini yaptığını söyledi: "O gece sahneye çıkıp şarkılarımı söyledim her sanatçı gibi... Ve sahne sonrası evime gittim. Bu kişiyi orada tanıdım, orada gördüm. Daha önce hiçbir mekanda bir araya gelmedik. Biz sanatçılar, her gecede sahneye çıkıp şarkımızı söylüyoruz. Kimin ne olduğunu bilemeyiz maalesef."

Oktar'ın Çırağan Sarayı'ndaki iftar davetine katılan isimler arasında olan ünlü oyuncu Engin Çağlar ise şöyle konuştu: "Kendisiyle daha önce herhangi bir tanışıklığım yoktu. Sanırım sinema dünyasıyla yakınlık kurmak istedi. İftara davet edildim ve gittim. Bir yere giderken, kimin ne kadar parası var, kimlerle çalışıyor diye düşünmem. Daha sonra da herhangi bir münasebetimiz olmadı. Ben yılların sanatçısıyım, kolay kolay kimse kandıramaz beni. Bana yaklaşamadılar. Kendisine yapılan suçlamalarla alakalı bir bilgim yok."

Oktar'ın televizyon kanalının kuruluş yıldönümü için düzenlenen gecede sahneye çıkan Muazzez Abacı adına, menajeri Taner Budak şu açıklamayı yaptı: "Bizim 'ekstra' diye tabir ettiğimiz bir işti. Ücretimizi aldık, programımızı yaptık, ayrıldık. Herhangi bir bağımız, bağlantımız bulunmamaktadır. Zaten basına açık olan, birçok sanatçı ve önemli ismin katıldığı bir geceydi. Sadece biz yoktuk, herkes oradaydı."

İftar davetinin konukları arasındaki şarkıcı Çılgın Sedat ise şöyle konuştu: "Bizde davete icabet edilir; başka bir davetlerine daha katıldım. Program yapma amaçlı da çağırdılar. 'Muazzez Ersoy, Muazzez Abacı, Mustafa Keser, Latif Doğan gibi benden daha ünlü isimler gitmiş, sıkıntı olsa niye gitsinler?' diye düşündüm. Allah'ın adını zikredip kediciklerle gündeme gelmesini anlamıyordum zaten. Hakkında yapılan suçlamaları okuyunca şoke oldum. Bilmiyordum, bilsem gitmezdim. Sevenlerimden özür dilerim."

'YÜKSEK ÜCRET İSTEDİM, VERDİ'

A9 kanalının gecesinde sahneye çıkan Arif Susam ise Oktar'ı tanımadığını söyledi: "Raffles Hotel'de gece düzenlediğini biliyordum, bizden önce de Muazzez Ersoy sahneye çıkmıştı. Bir saat boyunca programımı yaptım. O gecenin onun olduğundan haberim yoktu. Sadece mesleğimi icra ettim. Kendisini tanımıyorum."

Oktar'ın Develi adlı restoranda düzenlediği sıra gecesinde türkü söyleyen Zekeriya Ünlü ise o gece 45 dakikalık bir program yapıp oradan ayrıldığını vurguladı: "Herhangi bir şekilde Adnan Oktar ismiyle tanışıklığım yoktur. O gün Ataşehir Develi'deki organizasyon için bizi aradılar ve sahneye çıkacak diğer sanatçılar Mustafa Keser ve Latif Doğan'ı referans olarak söylediler. 45 dakikalık sahne programı için talep ettiğimiz ücretin üstünde bir rakam söyledik kabul etmezler diye fakat ona rağmen rakamı kabul ettiler. 45 dakika sonra sahnemiz bitti ve oradan ayrıldık. Sonrasında da özel davetlerine çağırdılar fakat hiçbirine katılmadık."
Sabah
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