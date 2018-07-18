6 milyon gence bedelli müjdesi

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, bedelli askerlik konusundaki yoğun talepler karşısında bu konuda bir çalışma yapılmasını ve vatandaşların ihtiyaçlarının giderilmesini istemişti. Dönemin Başbakanı Binali Yıldırım da, bu konuda hükümetin hızlı bir çalışma yapacağını kamuoyu ile paylaşmıştı.

24 Haziran seçimlerinden hemen sonra konunun yasalaştırılması düşünüldü ama daha sonra bu ekim ayına bırakıldı. Ancak Erdoğan ile yapılan görüşmelerden sonra AK Parti son dakika kararı ile takvimi öne çekti ve hazırladıkları yasa teklifini kamuoyu ile paylaştı.

25 YAŞ, 15 BİN LİRA, 28 GÜN

AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan dün düzenlediği basın toplantısında, hazırladıkları torba yasa teklifini Meclis Başkanlığı'na sunacaklarına dikkat çekti. Turan, 25 ve üstü yaşındaki vatandaşların 15 bin lira ödeyerek bedelli askerlik yapmasının önünü açacaklarını belirtti. Düzenlemeden 31 Aralık 1993'den önce doğanların faydalanabileceği kaydedildi. Düzenleme ile bedelli askerlik yapanlara 28 günlük askerlik hizmeti yapma zorunluluğu da getirildi. İlk bedelli düzenlemelerinde bu uygulama bulunuyordu ancak son çıkartılanda bu kaldırılmıştı. Yaş ve para koşulunu karşılayanlar hiç askere gitmiyordu.

Bedelli düzenlemesi Plan ve Bütçe Komisyonu'na gidecek bir torba yasa teklifi içinde yer alacak. Düzenlemenin yarın komisyonda ele alınması bekleniyor. Bedelli ile ilgili yasa teklifinin içinde sağlık turizminin iyileştirilmesi ve yasa dışı bahislerin önlenmesini içeren maddeler de olacak

Teklif önümüzdeki hafta da OHAL ile ilgili yasanın çıkmasının ardından Genel Kurul gündemine gelecek. Turan, "Biz AK Parti olarak hangi vaadimizi, talebimizi ihmal ettik ki bunu edelim" dedi.

Profesyonel askerliğe geçiş sinyali veren Turan, şunları söyledi:

"İstiyoruz ki, profesyonel askerliğe geçişin bu bir adımı olsun. Zaman içerisinde Türkiye'de artık bedelli konuşan, talep eden insanlar ve yasalar değil, kendi içerisinde yürüyen bir sistem olsun.

Bu yığılmayı bu teklifle eritmek istiyoruz. Bundan sonraki dönemlerde ümit ediyorum, ilgililer bir araya gelecektir, ilgili bakanlık bu konuda adımları atacaktır ve profesyonel orduya, askerliğe de geçiş için imkan sağlanacaktır."

Öte yandan OHAL yasa teklifi içerisinde Kanal İstanbul Projesi'nin yapım şartları, ihalesine ilişkin detaylar ve yöntemine dair unsurlar da bulunuyor.

5 KEZ ÇIKTI 400 BİN KİŞİ YARARLANDI

İlk bedelli uygulaması 1987'de Turgut Özal'ın başbakanlığı döneminde yapıldı. Bedelli askerlikten 1987'de 18 bin 433, 1992'de 35 bin 111, 1999'da 72 bin 290, 2011'de 69 bin 73, 2014'te ise 203 bin 824 kişi olmak üzere bugüne kadar toplam 398 bin 720 kişi yararlandı. AK Parti'nin teklifi yasalaştığında 6'ncı kez bedelli askerlik düzenlemesi yapılmış olacak. 2011 ve 2014'te yapılan bedelli düzenlemelerinde devlet yaklaşık 6 milyar lira gelir elde etti.

ZÜBEYDE YALÇIN