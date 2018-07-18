Örgütün tacizine uğrayanlar gelip şikayetçi oluyorlar

Adnan Oktar grubuna yönelik operasyon kapsamında mağdur olan isimler savcılığa, emniyete başvurarak yaşadıklarını anlatıyor. Mağdurlardan biri de 15 yaşındaki Serra M. İsviçre'de yaşayan Serra M. Oktar'ın gözaltına alındığını duyduktan sonra İstanbul'a gelerek ifade verdi. 9 yaşında Oktar'la tanıştırılan Serra M.'nin anlattıkları dehşet verici. "9-10 yaşımdayken annem Adnan Oktar'la iletişime geçiyordu. Gece saat 3'te annemi arıyorlardı. Annem beni kaldırarak makyaj yapıyor, elbise giydiriyor onların stüdyosunun olduğu yere götürüyordu. Annem beni karşısına alıp 'Sen az konuşacaksın' diye uyarıda bulunuyordu. 'Adnan Oktar ne isterse onu yapacaksın, erkek arkadaşının olmadığını, babanla görüşmediğini anlatacaksın, bacak bacak üstüne atacaksın, dik oturacaksın, dudaklarını birleştirerek konuşacaksın' gibi şeyler söyledi."

EVİN EN KÜÇÜĞÜYDÜM

"Çengelköy'deki havuzlu evde bana hediye aldığı tavşan, ceylan, kuş, gibi hayvanlar vardı. Bu evde Coşkun Pamir, Damla Pamir, Bülent Sezgin, Erdem Ertüzün, Uğur Şahin, Sibel Yılmaztürk, Gülşah Güçyetmez, Akın Gözükan, Gökalp Barla, Kartal Göktan ve Levent Denizcioğlu ve birçok kişi vardı. En küçük bendim. Diğer erkeklerin bana dokunması yasaktı. Ben hayvanlarla oynuyordum. Samimiyet kurmaya çalışıyordu. 'Kulağıma ne istiyorsan söyle, fısılda, seni istiyorum de' gibi kelimeler kullanıyordu. Mehdi olup olmadığımı, onu isteyip istemediğimi söylememi istiyordu."

DEKOLTE GİYMEMİ İSTEDİ

"Küçük olduğum için göğüslerim yoktu. Oktar dekolteli kıyafetler giymemi istedi yanında. Anneme 'Artık Serra'yı bana verdin mi diye sordu. Annem de verdiğini söyledi. Annem İsviçre'ye döndüğünde 'Kızım mehdi Adnan Oktar ile evlenecek diyordu'. Kanala benim fotoğraflarımı koyarak 'Serra 6 dil biliyor Adnan Oktar hayranı' şeklinde reklam geçiliyordu."

TATİLDE BİLE RAHAT BIRAKMAMIŞLAR

İstanbul Emniyeti'ne bağlı Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından geçtiğimiz hafta çökertilen Adnan Oktar Suç Örgütü'ne yönelik soruşturma kapsamında incelemeler sürüyor. Gözaltına alınan 108'i kadın 193 şüphelinin ifadelerine başlandı ve itirafçılar örgütün stratejilerini anlattı. İddiaya göre; Oktar çetesi'nin üyeleri, hedefe aldıkları kişileri yakın takibe alıyorlardı ve o kişi yazın tatile gittiğinde dahi aynı bölgeye tatile giderek takip edip tanışma ve örgüte katma faaliyetleri yürütüyordu.

100 BiN ÜYE !

Adnan Oktar'ın grubu hakkında yürütülen soruşturmada, grubun Türkiye çapında 100 bin üyesinin olduğu bilgisi ortaya çıktı.

Hilal YILDIRIM