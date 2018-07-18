Yıllık ara vermeden yararlanacak hakim ve savcılar belirlendi

2018 yılında yıllık ara vermeden yararlandırılmaları uygun görülen hakim ve Cumhuriyet savcılarına ilişkin listenin Yıllık Ara Verme Yönergesi gereğince yaz kararnamesi sonrasında, 2018 yılı Temmuz ayı içerisinde, değişen şartlar ve taleplere göre yeniden gözden geçirilerek, zorunluluk bulunmadıkça değişiklik yapılmaksızın kesinleştirileceği bildirilmiştir.

Ancak, adli yargı 2018 yılı ana kararnamesinin 20 Temmuz 2018 tarihine kadar sonuçlandırılacağı göz önünde bulundurularak Hakimler ve Savcılar Kurulu Genel Kurulunun "Yıllık ara verme" konulu 2 No'lu Yönergesi uyarınca, adalet komisyonları ve ağır ceza Cumhuriyet başsavcılıklarının teklifleri ile ilgililerin talep ve mazeretleri birlikte incelenerek, ekli listede isimleri belirtilen hakim ve Cumhuriyet savcılarının 2018 yılında yıllık ara vermeden yararlandırılmaları uygun görülmüştür.

Bu kapsamda;

1) Yıllık ara vermeden yararlanacak hakim ve Cumhuriyet savcılarının;

a) Görevden ayrılışları ile yıllık ara verme bitiminde göreve başlayış tarihlerinin ilgilisine göre ağır ceza Cumhuriyet başsavcılıkları veya adli yargı ilk derece mahkemesi adalet komisyonu başkanlıklarınca ayrılış-başlayış müzekkeresi düzenlenmesi suretiyle UYAP özlük bilgisi ekranına girişlerinin yapılması,

b) Genel Sekreterlikçe göreve çağrılmadıkça, yıllık ara verme süresinin bitiminden önce göreve başlayamayacaklarının bilinmesi,

2) Yıllık ara verme uygulaması yapılan ve yapılmayan tüm mahallerde göreve devam edecek olan hakim ve Cumhuriyet savcılarının bu dönem içerisindeki yıllık izin taleplerinin kadro durumunun uygun olması koşuluyla değerlendirilebileceği,

3) Yıllık ara vermeden yararlanmayan hakim ve Cumhuriyet savcılarına yıllık ara vermeden önce görevlerine başlamaları şartıyla gönderilen izinlerdeki bu şartın ilgililerin talep etmesi ve kadro durumunun müsait olması halinde, ilgilisine göre adalet komisyonu başkanı veya ağır ceza Cumhuriyet başsavcısı tarafından kaldırılması,

Hususlarında bilgi edinilmesini ve gereğinin buna göre ifasını rica ederim.

Yıllık ara vermeden yararlanacak hakim ve Cumhuriyet savcılarının listesi için Tıklayınız