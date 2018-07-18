Aref'i ısıran zehirli yılan türleri evlerimize de girebilir

Beslediği kobra yılanı tarafından zehirlenen illüzyonist Aref Ghafouri için gereken panzehire yurt dışında ulaşılması, Türkiye'deki olası tehlikeyi de gündeme getirdi. Üsküdar Üniversitesi Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölüm Başkanı Prof. Dr. Muhsin Konuk'a göre sorunun nedeni yılanın çöl kökenli olması. Yurtdışı kaynaklı petshoplardan alınan türlerin panzehirinin Türkiye'de bulunmadığını belirten Konuk, "Kanalizasyona atılan bu tip yılanlar önümüzdeki yıllarda evlere girebilir" uyarısında bulundu.

Prof. Konuk, "Bize özgü "çöl yılanı" dediğimiz tür, Türkiye'nin özellikle Güneydoğu bölgesinde var. Ancak tabii ki bizim kendi ülkemizde yaşayan bu tür zehirli yılanlara karşı geliştirdiğimiz sistemler sayesinde panzehirleri de normal bir şekilde üretiliyor. Aref'in en büyük sıkıntısı bu yılanı yurt dışından getirtmiş olması. O yılan nereden gelmişse, panzehiri o bölgede var. Gelişmiş ülkeler ise özellikle insanların çok yoğun olarak gittiği ülkelerde benzer olayları göz önünde bulundurarak bu panzehiri üretiyorlar" dedi.

Türkiye'de de zehirli yılan türlerinin bulunduğunu ve özelikle koca engerek ile çöl kobrasının 2 çok zehirli yılan türü olduğunu kaydeden Konuk, "Diğer zehirli 10 türün etkisi çok yüksek değil. Ülkemizde yaşayan bütün zehirli yılanlara karşı ülkemiz kendi antidotlarını, panzehirlerini üretmiş durumda. Bunlarla ilgili hiçbir sıkıntı yok. Sağlık kurumlarımızda da bu antidotlara ulaşmak mümkün. Yeter ki ısırık olur olmaz hemen zehir boşaltılsın ve acil bir şekilde sağlık kurumuna yetiştirils in" değerlendirmesini yaptı.

Evlere girebilir

Özellikle kobra yılanlarının zehirlerinin 2 saat içerisinde ölüme yol açtığını belirten Prof. Dr. Muhsin Konuk, "Esas olan yılanın ne kadar zehri boşalttığı. Yani kesedeki zehirin tamamını boşalttıysa bu çok hayati tehlike taşıyor. Petshopların çoğalmasıyla birlikte ülkemize ait olmayan bir sürü hayvan ülkemize getirildi. Özellikle şu anki sıkıntı o yılanın ülkemize ait olmaması. Dolayısıyla farklı yılan türleri de farklı hayvanlar da ülkemize getirildi. Bir dönem, bakımını yapmamak için ya da bıktıklarından dolayı hayvanları kanalizasyon kuyularına veya kanalizasyon yolaklarına boşaltmaya başladıkları bir dönem gündeme gelmişti. Belki önümüzdeki dönemde bizi bekleyen diğer sıkıntılardan bir tanesi de bu olacak. Yani başka ülkeden getirtilmiş yılan türleri, elimizde antidotu yok, antidotu olmayan hayvanlar ileride kanalizasyon sistemiyle birlikte bazı evlere girebilir. İşte orada çok önemli sıkıntılar ortaya çıkabilir" dedi.