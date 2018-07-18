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2 haftada iki büyük acı yaşadı. Önce eşini sonra evini kaybetti

Bolu'nun Dörtdivan ilçesinde 13 gün önce eşi ölen ve kızıyla birlikte yaşayan 67 yaşındaki Ali Aksu'nun evinin yanındaki depoda yangın çıktı. Çevreye yayılan yangın nedeniyle Aksu ve kızının yaşadığı 2 katlı ev ile ahır kullanılamaz hale geldi
18 Temmuz 2018 08:20
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2 haftada iki büyük acı yaşadı. Önce eşini sonra evini kaybetti

Talihsiz olay, Bolu'nun Dörtdivan ilçesi Cemaller köyünde meydana geldi. İHA'nın haberine göre, 5 Temmuz'da eşi ölen 67 yaşındaki Ali Aksu'nun evinin bitişiğinde bulunan kuzeni Muzaffer Aksu'ya ait depoda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangın rüzgarın da etkisiyle Ali Aksu'nun yaşadığı 2 katlı eve ve evin yanında bulunan ahıra sıçradı.

Ali Aksu'nun uyuduğu sırada çıkan yangını farkeden kızı, babasını uyandırarak hızla evden çıktı. Ali Aksu'nun ihbarıyla olay yerine itfaiye ekipleri ile 112 Sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin yaklaşık 1 saatlik çalışması sonucu yangın söndürüldü. Köy halkının büyük korku yaşadığı yangında Muzaffer Aksu'ya ait depo ile Ali Aksu'nun kızıyla birlikte yaşadığı 2 katlı ev ve bitişiğindeki ahır kullanılamaz hale geldi.

Yangın çıktığı sırada uyuduğunu söyleyen Ali Aksu, "Eşim öldü benim. Kızım benim yanımda kalıyordu. Beni uyandırdı ve 'baba yanıyoruz' dedi. Yangın amcamın oğlunun deposundan çıktı ve eve sıçradı. Yangın söndürüldü. Evde hayır yok. Ahır, ev ve depo yandı" dedi.
İhlas Haber Ajansı
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