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İzmir'de konut fiyat artışı İstanbul'u solladı

Türkiye'de konut fiyatları mayısta yüzde 10,6 arttı. İstanbul'da konut fiyat artışı ise Türkiye ortalamasının altında kaldı. Konut sektörünün en canlı yaşandığı megakent İstanbul'da metrekare fiyatları bir yılda yüzde 5,8 yükseldi. Konut yatırımcısının son gözdesi İzmir'de ise fiyat artışı İstanbul'a göre 3 kat fazla oldu. İzmir'de konut metrekare fiyatları 2018'de geçtiğimiz yıla göre yüzde 18,6 fırladı
18 Temmuz 2018 08:25
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İzmir'de konut fiyat artışı İstanbul'u solladı

Habertürk'ten Erdem Aktürk'ün haberine göre, Türkiye genelinde konut metrekare fiyatları 1 yılda yüzde 10.59 artarak 2 bin 8 lira oldu. İstanbul ve Ankara'da ise fiyat artışı yüzde 10'nun altında kaldı. Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası (TCMB) verilerinden yapılan incelemede metrekare fiyatlarının İstanbul'da yüzde 5,86 arttığı hesaplandı. Mayıs 2017'de 3 bin 742 lira olan metrekare fiyatları bu yılın aynı döneminde 3 bin 961 liraya yükseldi. Ankara'da ise yıllık artış yüzde 7.7 oldu. Başkentte fiyatlar bin 653 liradan bin 780 liraya çıktı. Konutta yatırımcının gözdesi İzmir'de ise fiyatlar Türkiye ortalamasının yaklaşık 8 puan üzerinde arttı. Ege'nin incisinde konut metrekare fiyatları yüzde 18,6 artarak 2 bin 849 liraya yükseldi.

AYLIK ARTIŞ SINIRLI KALDI

Konut birim fiyatları aylık incelendiğinde de fiyat artışlarının yüzde 1.5 ile sınırlı kaldığı görüldü. Nisan ayında Türkiye'de ortalama 2 bin 183 lira olan birim fiyatları yüzde 1.6 arttırarak 2 bin 8 liraya çıktı. İstanbul, Ankara ve İzmir'de ise sırasıyla 1,5, 1,2 ve 1,8 oranında yükseldi. Konut fiyatlarındaki artış hem aylık hem de yıllık olarak enflasyonun altında kaldı. Mayıs ayında enflasyon yüzde 12.15 hesaplanmıştı.

HEDONİK FİYAT ENDEKSİ YÜZDE 1 ARTTI

Türkiye'deki konutların kalite etkisinden arındırılmış fiyat değişimlerini izlemek amacıyla hesaplanan Hedonik Konut Fiyat Endeksi (HKFE) ise 2018 yılı Mayıs ayında bir önceki aya göre yüzde 1.23 oranında artarak 225.34 oldu. İstanbul, Ankara ve İzmir'de HKFE bir önceki aya göre sırasıyla yüzde 0.73, 1.58 ve 1.49 arttı.
Habertürk
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