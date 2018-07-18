Bu tabloyla nasıl 'barış' olacak?

Türkiye genelinde uygulanan 'imar barışı', Doğu Karadeniz Bölgesi'nde yaylalarda inşa edilen ve yıkım kararı alınan 4 bini aşkın kaçak yapı sahibini harekete geçirdi. Bu bölgelerden biri de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Kirlettik rezil ettik" diyerek sert sözlerle kaçak yapılaşmaya tepki gösterdiği Çaykara ilçesindeki Uzungöl. Buradaki kaçak yapı sahipleri bile yıkımını beklediği binalarının 'imar barışı' kapsamına alınıyor olabilmesinden dolayı şaşırdı.

4 YIL HAPİS CEZASI ALDILAR: Karadeniz'in yerli ve yabancı turistler için önemli merkezlerinden olan doğa harikası Uzungöl'de 'imar barışı' uygulaması, kaçak olan restoran, otel, kafe ve pansiyon gibi işletme sahiplerinin yüzünü güldürdü. Uzungöl'de 'İmar Kanunu'na muhalefet' suçundan 1.5 ile 4 yıl arasında hapis cezası alan ve binaları yıkım aşamasına gelen 862 kişi, 'imar barışı' uygulamasından yararlanmak için başvuru yapmaya başladı. Uygulamadan yararlanmak isteyen yapı sahipleri, e-devlet üzerinden online olarak ya da Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nca görevlendirilen resmi kurumlar üzerinden başvuruda bulunabiliyor. Kaçak yapılar nedeniyle doğal güzelliği yok olma tehlikesiyle karşı karşıya kalan Uzungöl'de Kentsel Dönüşüm Projesi planlanmıştı.

DEVLET TANIMIŞ OLACAK: Uzungöl'de işletmecilik yapan Süleyman Sezgin, yapıların yıkılmasını bekledikleri sırada 'imar barışı' uygulamasının başlamasına şaşırdıklarını ifade etti. Sezgin, "Ciddi yıkım sorunumuz vardı. Yapılarımız devlet tarafından tanınmış olacak. Bir anda binalarımız yıkıldı yıkılacak derken böyle bir barışın gelmesi bizi oldukça şaşırttı" dedi.

GELECEĞİNDEN ENDİŞELİYİZ: Yöre ve işletme sahiplerinin aksine Uzungöl Turizmi Yaşatma Derneği Başkanı Mustafa Akyüz, uygulamanın ilerleyen yıllarda ciddi sorunları da beraberinde getireceğine dikkat çekti. Uzungöl'ün geleceğinden endişe ettiğini de kaydeden Akyüz şöyle dedi: "Bundan sonraki sürecin nasıl işleyeceği de merak konusu ama Uzungöl'ün geleceği ile alakalı iyimser bir tablo göremiyoruz. Yöre halkı bu durumu olumlu karşılasa da mantıklı düşündüğümüz zaman, gelen uygulamayla birlikte çok ciddi sorunlarla karşı karşıya kalacağımız aşikar. Buradaki vatandaşlar, '10-20 yıl sonra yine imar barışı gelir' düşüncesiyle hareket ediyorlar. Bu konuda önlem alınmalı."

CUMHURBAŞKANI KİRLİLİĞE DİKKAT ÇEKMİŞTİ

Çevreciler tarafından sürekli gündeme getirilen Uzungöl ve Ayder Yaylası'ndaki kaçak yapılaşmayı Cumhurbaşkanı Erdoğan da 7 Ağustos 2017'de yaptığı bir konuşmasında sert bir şekilde eleştirmişti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, çarpık ve kaçak yapılaşmayla ilgili ''Şu anki Ayder Yaylası bizim temsilimiz olamaz. Allah'ın bize verdiği Ayder bambaşka ama biz Ayder'i kirlettik, rezil ettik. Ayder'i kentsel dönüşüm değişimle şanına yakışır bir hale getireceğiz. Aynı değişim dönüşümü de Uzungöl'de yapmamız lazım'' dedi.