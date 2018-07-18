Kuzey Akım NATO'yu bölebilir

Houston Üniversitesi Enerji Ekonomisti Prof. Dr. Ed Hirs, Rusya'dan Almanya'ya doğalgaz taşıyacak ve 2020'de faaliyete geçmesi planlanan Kuzey Akım 2 Doğalgaz Boru Hattı projesiyle Rusya'nın NATO'yu bölmek istediğini savundu. Hirs, ABD Başkanı Donald Trump'ın geçen hafta Brüksel'de düzenlenen NATO zirvesinde Kuzey Akım 2 projesini eleştirmesini ve Almanya'nın Rusya'ya olan enerji bağımlılığının giderek artmasını, değerlendirdi. Trump'ın, Rusya ile yürüttüğü doğalgaz ticareti nedeniyle Almanya'yı

"Rusya'nın esiri" olmakla suçlamasına değinen Hirs, "Ruslar, Kuzey Akım 2 projesiyle NATO'yu bölmek istiyor. Almanya'nın daha ucuz doğalgaz uğruna NATO ve Batılı ülkelerle olan stratejik ittifakını tehlikeye atması Trump ve ABD açısından endişe verici." ifadelerini kullandı. Hirs, Ruslar için doğalgazın stratejik ve ekonomik bir silah olduğuna işaret ederek, Rusya'nın Almanya'ya giden gazı kesip, Alman ekonomisini felce uğratabileceğini söyledi. Trump'ın Kuzey Akım 2 projesine yönelik eleştirel yaklaşımının ABD Hükümeti ve Kongresinde birçok kişi tarafından paylaşıldığını kaydeden Hirs, ABD Savunma Bakanlığı, Ulusal Güvenlik Teşkilatı, Cumhuriyetçi ve Demokrat Parti'den kongre üyelerinin de Almanya'nın Rusya'ya olan enerji bağımlılığından endişe duyduğunu aktardı. Hirs, Kuzey Akım 2 projesinin Rusya'ya Almanya karşısında büyük bir koz verdiğinin altını çizerek, "Rusya 2014'te Kırım'ı ilhak etti. Söz konusu durumun yeniden yaşanması veya Rusya'nın bir NATO ülkesine saldırması durumunda Almanya'nın Rusya'ya olan enerji bağımlılığı nedeniyle yanıt veremeyeceğini düşünüyorum. Almanya, NATO yerine öncelikle kendi enerji güvenliğini düşünecektir." değerlendirmesinde bulundu.

ALMANLAR ÇOK BÜYÜK RİSK ALIYOR

Hirs, doğalgaz için yapılan uzun dönemli anlaşmalarda Ruslar için önemli olanın ekonomik kazanç olduğunu savundu. Rusya'nın petrol, doğalgaz ve ekonomi alanlarında yapılan anlaşmaları geçmişte tek taraflı yürürlükten kaldırdığını ifade eden Hirs, "Almanya'nın enerji arzını çeşitlendirmesi gerekiyor ancak bu konuda stratejik düşünmüyor. Rusya'ya enerji bağımlılığını artıran Almanya çok büyük ekonomik ve stratejik risk alıyor." dedi. Hirs, Rusya ile NATO arasındaki olası bir krizde Almanların Rusları savunabileceğine dikkati çekerek, iki ülke arasındaki ekonomik bağların güçlü olduğunu vurguladı.

ENERJİ ARZ GÜVENLİĞİ AVRUPA İÇİN SORUN

Hirs, doğalgaz için yapılan uzun dönemli anlaşmalarda Ruslar için önemli olanın ekonomik kazanç olduğunu savundu. Rusya'nın petrol, doğalgaz ve ekonomi alanlarında yapılan anlaşmaları geçmişte tek taraflı yürürlükten kaldırdığını ifade eden Hirs, "Almanya'nın enerji arzını çeşitlendirmesi gerekiyor ancak bu konuda stratejik düşünmüyor. Rusya'ya enerji bağımlılığını artıran Almanya çok büyük ekonomik ve stratejik risk alıyor." dedi. Hirs, Rusya ile NATO arasındaki olası bir krizde Almanların Rusları savunabileceğine dikkati çekerek, iki ülke arasındaki ekonomik bağların güçlü olduğunu vurguladı.