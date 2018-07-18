1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Kuzey Akım NATO'yu bölebilir

Houston Üniversitesi Enerji Ekonomisti Prof. Dr. Ed Hirs, "Ruslar, Kuzey Akım 2 projesiyle NATO'yu bölmek istiyor. Almanya'nın daha ucuz doğalgaz uğruna NATO ve Batılı ülkelerle olan stratejik ittifakını tehlikeye atması Trump ve ABD açısından endişe verici" dedi
18 Temmuz 2018 08:45
Yazdır
Kuzey Akım NATO'yu bölebilir

Houston Üniversitesi Enerji Ekonomisti Prof. Dr. Ed Hirs, Rusya'dan Almanya'ya doğalgaz taşıyacak ve 2020'de faaliyete geçmesi planlanan Kuzey Akım 2 Doğalgaz Boru Hattı projesiyle Rusya'nın NATO'yu bölmek istediğini savundu. Hirs, ABD Başkanı Donald Trump'ın geçen hafta Brüksel'de düzenlenen NATO zirvesinde Kuzey Akım 2 projesini eleştirmesini ve Almanya'nın Rusya'ya olan enerji bağımlılığının giderek artmasını, değerlendirdi. Trump'ın, Rusya ile yürüttüğü doğalgaz ticareti nedeniyle Almanya'yı

"Rusya'nın esiri" olmakla suçlamasına değinen Hirs, "Ruslar, Kuzey Akım 2 projesiyle NATO'yu bölmek istiyor. Almanya'nın daha ucuz doğalgaz uğruna NATO ve Batılı ülkelerle olan stratejik ittifakını tehlikeye atması Trump ve ABD açısından endişe verici." ifadelerini kullandı. Hirs, Ruslar için doğalgazın stratejik ve ekonomik bir silah olduğuna işaret ederek, Rusya'nın Almanya'ya giden gazı kesip, Alman ekonomisini felce uğratabileceğini söyledi. Trump'ın Kuzey Akım 2 projesine yönelik eleştirel yaklaşımının ABD Hükümeti ve Kongresinde birçok kişi tarafından paylaşıldığını kaydeden Hirs, ABD Savunma Bakanlığı, Ulusal Güvenlik Teşkilatı, Cumhuriyetçi ve Demokrat Parti'den kongre üyelerinin de Almanya'nın Rusya'ya olan enerji bağımlılığından endişe duyduğunu aktardı. Hirs, Kuzey Akım 2 projesinin Rusya'ya Almanya karşısında büyük bir koz verdiğinin altını çizerek, "Rusya 2014'te Kırım'ı ilhak etti. Söz konusu durumun yeniden yaşanması veya Rusya'nın bir NATO ülkesine saldırması durumunda Almanya'nın Rusya'ya olan enerji bağımlılığı nedeniyle yanıt veremeyeceğini düşünüyorum. Almanya, NATO yerine öncelikle kendi enerji güvenliğini düşünecektir." değerlendirmesinde bulundu.

ALMANLAR ÇOK BÜYÜK RİSK ALIYOR

Hirs, doğalgaz için yapılan uzun dönemli anlaşmalarda Ruslar için önemli olanın ekonomik kazanç olduğunu savundu. Rusya'nın petrol, doğalgaz ve ekonomi alanlarında yapılan anlaşmaları geçmişte tek taraflı yürürlükten kaldırdığını ifade eden Hirs, "Almanya'nın enerji arzını çeşitlendirmesi gerekiyor ancak bu konuda stratejik düşünmüyor. Rusya'ya enerji bağımlılığını artıran Almanya çok büyük ekonomik ve stratejik risk alıyor." dedi. Hirs, Rusya ile NATO arasındaki olası bir krizde Almanların Rusları savunabileceğine dikkati çekerek, iki ülke arasındaki ekonomik bağların güçlü olduğunu vurguladı.

ENERJİ ARZ GÜVENLİĞİ AVRUPA İÇİN SORUN

Hirs, doğalgaz için yapılan uzun dönemli anlaşmalarda Ruslar için önemli olanın ekonomik kazanç olduğunu savundu. Rusya'nın petrol, doğalgaz ve ekonomi alanlarında yapılan anlaşmaları geçmişte tek taraflı yürürlükten kaldırdığını ifade eden Hirs, "Almanya'nın enerji arzını çeşitlendirmesi gerekiyor ancak bu konuda stratejik düşünmüyor. Rusya'ya enerji bağımlılığını artıran Almanya çok büyük ekonomik ve stratejik risk alıyor." dedi. Hirs, Rusya ile NATO arasındaki olası bir krizde Almanların Rusları savunabileceğine dikkati çekerek, iki ülke arasındaki ekonomik bağların güçlü olduğunu vurguladı.
Karar
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
Bu haber 336 defa okundu.
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Çankaya'nın sırları gün yüzüne çıkıyor
18 Temmuz 2018 07:50		 HSK'nın hakim savcı terfileri Resmi Gazete'de
18 Temmuz 2018 04:20
Antalya'da 159 yabancı uyruklu yakalandı
18 Temmuz 2018 01:19		 18 Temmuz 2018'den önemli gündem başlıkları
18 Temmuz 2018 00:02
'Kemal Kılıçdaroğlu ile hukuk önünde hesaplaşacağız'
17 Temmuz 2018 23:00		 Ürdünlü milletvekilinden başbakana; Türkiye'den ilham al
17 Temmuz 2018 21:57
İsveç'teki seçim için Konya'da sandık kurulacak
17 Temmuz 2018 21:00		 Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'a hayırlı olsun ziyaretleri
17 Temmuz 2018 20:36
OHAL torbasında bedelli dışında 3 sürpriz daha!
17 Temmuz 2018 20:27		 Başsavcılıktan CHP'li vekilin açıklamalarına yalanlama
17 Temmuz 2018 20:18
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2018-2019 zammı2016-2017 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2018 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
Bedelli askerlikte, 25 yaş ve 15 bin TL bedel, sizce nasıl?
ÇOK OKUNANLAR
MEB Bakanı Ziya SELÇUK'u Bekleyen Sorunlar-1
Emniyet ve TSK'dan iade edilenlere 'FETÖ havuzu'
Artık İdari İşler Başkanı'nın maaşı baz alınacak
HSK'nın hakim savcı terfileri Resmi Gazete'de
FETÖ ile mücadele için terfiden vazgeçti
6 milyon gence bedelli müjdesi
Oktar'ın eğlencesine katılan ünlüler: Böyle biri olduğunu bilsek oraya gitmezdik
Haşhaşiler vazgeçmiyor
Çankaya'nın sırları gün yüzüne çıkıyor
Bedelli askerliğe gidenler kıdem tazminatı alabilecek mi?
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
mustafa el kabir 2
cumhurbaşkanımıza aşığım ve eşim de beni anlıyor 5
Mustafa ceceli 3
Yaz aylarında sık terlemek 1
keanu reeves 2
intizar'ın bağlı olduğu şirketten kovulması 1
dikkat çekmek 3
hugo almeida 1
Tesmük 1
mini etekli kız yüzünden otobüsün kaza yapacağını söyleyen dayı 1
SON İLANLAR
Gebze Teknik Üniversitesi Öğretim Elamanı Alım İlanı
Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Öğretim Elamanı Alım İlanı
Fırat Üniversitesi Öğretim Elamanı Alım İlanı
Konya Beyşehir Belediyesi 1 İşçi Alacak
Karaman İl Özel İdaresi 5 Engelli Personel Alacak
Karaman Akçaşehir Bel. 1 İşçi Alacak
Kırıkkale Belediyesi 1 İşçi Alacak
Kahramanmaraş Elbistan Karahöyük Mah. Parsel Kazısı 25 Personel Alacak
İzmir URİT Urla 1 İşçi Alacak
İzmir TORBEL Torbalı Per. 2 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Hobileriyle ilgili içerik yazabilecek kişiler aranıyor
Uluırmak Eğitim Kurumları Öğretmen ve Personel Alım İlanı
Özel Sebat Koleji Çeşitli Branşlarda Öğretmen Alım İlanı
Tümay Eğitim Kurumları Öğretmen Alım İlanı
Osmaniye Bahçeşehir Koleji Tüm Branşlarda Öğretmen Alım İlanı
Pınar Eğitim Kurumları Öğretmen Alım İlanı
Pınar Eğitim Kurumları Sınıf Öğretmeni Alım İlanı
Personel alım ilanlarınız için arayın
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam