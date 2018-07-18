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Bedelli askerlik sonrası araba satışı patladı
Bedelli askerlik ile ilgili haberlerinin peş peşe gelmesinin ardından internette araba satış ilanları da bir anda patladı
Hürriyet'in haberine göre, Bedelli askerlikle ilgili haberler art arda geliyor. 25 gün olarak öngörülen askerlik eğitim süresi 28 güne çıkarken ücretin ise 15 bin TL olacağı konuşuluyor.
Bedelli askerlik haberlerinin ardından Türkiye'nin önde gelen ikinci el satış sitelerinde de satılık araba ilanlarının bir anda arttığı görülüyor.
"BEDELLİ ASKERLİKTEN DOLAYI SATILIK"
Askerliğini bedelli olarak yapmak isteyen vatandaşlar, 15 bin TL olacağı konuşulan 'bedel' için 'bedelli askerlikten dolayı satılık' başlığıyla araçlarını satışa çıkarmaya başladı bile.
İşte o ilanlardan bazıları:
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