AK Parti'de adaylık tek tuşta

2019 yerel seçiminin startını veren AK Parti, saha araştırması başlattı. Aday tespiti öncesi yerel yönetimlerin performansını halka soran AK Parti, belediye başkanlarının icraatlarını da anketlerle ölçüyor. Böylece başkan-hemşerileri arasındaki iletişimin düzeyi ve beklentisi tespit ediliyor.

RAPOR İSTENİYOR

Bunun yanı sıra halka "Hangi hizmetlerden memnunsunuz, hangilerinden memnun değilsiniz" soruları yöneltiliyor. Ayrıca 2014'te yapılan yerel seçim öncesi verilen sözlerin ne kadarının hayata geçirildiğine yönelikte de çalışma yapılıyor. Yine belediye başkanlarının performanslarına ilişkin parti teşkilatlarından da raporlar isteniyor.

Belediye başkanlarına yönelik olarak en önemli değerlendirme ise belediye başkanlarını halkın gönlüne ne kadar hitap ettiği yönünde olacak. Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatı ile başlatılan "gönül belediyeciliği seferberliğine" belediye başkanlarının katkıları ölçülecek.

DİĞER BELEDİYELER DE ARAŞTIRILIYOR

AK Parti önceden kazanıp son seçimde kaybettiği belediyeler başta olmak üzere tüm belediyeler de saha araştırmasına eklenecek. Bu çerçevede AK Partili olmayan belediyelerin halka sunmadığı hizmetler teker teker tespit edilecek.

Yasemin Asan