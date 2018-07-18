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TSK açıkladı: 6 terörist etkisiz hale getirildi
Irak'ın kuzeyindeki Hakurk ve Siirt'in Eruh bölgelerine dün düzenlenen hava harekatlarında, 6 terörist etkisiz hale getirildi
Genelkurmay Başkanlığının resmi Twitter hesabından yapılan açıklamaya göre, Irak'ın kuzeyindeki Hakurk ve Siirt'in Eruh bölgelerinde tespit edilen bölücü terör örgütü üyelerine yönelik dün hava harekatları düzenlendi.
Hava harekatlarında, 6 silahlı terörist etkisiz hale getirildi.
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