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15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde intihar girişimi
15 Temmuz Şehitler Köprüsü Avrupa Anadolu yönünde bir vatandaş intihar girişiminde bulunuyor
15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde sabah 07:00 sularında intihar girişiminde bulunan vatandaşı ikna çalışmaları devam ediyor. Sağlık ekipleri ve polis ekipleri olay yerinde.
İntihar girişimi sebebiyle trafik ise durma noktasına geldi.
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