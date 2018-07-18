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Serbest piyasada döviz açılış fiyatları

İstanbul ve Ankara'da dolar, avro ve sterlinin alış-satış fiyatları
18 Temmuz 2018 09:13
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Serbest piyasada döviz açılış fiyatları

İstanbul ve Ankara'da dolar, avro ve sterlinin alış-satış fiyatları saat 09.30 itibarıyla şöyle:

İSTANBUL ALIŞ SATIŞ
ABD Doları 4,8050 4,8070
Avro 5,5890 5,5910
Sterlin 6,2900 6,2990
ANKARA
ABD Doları 4,7850 4,8250
Avro 5,5600 5,6100
Sterlin 6,2250 6,3430

Dolar/TL güne yatay başlamasının ardından 4,8090 seviyesinde dengelendi.

Dün doların küresel piyasalarda güçlenmesine paralel 4,8594'e kadar yükselen dolar/TL, mayıs ayı sanayi üretim verisinin beklentilerin üzerinde arttığı ve Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın özellikle bütçe disiplininden taviz verilmeyeceğini açıkladığı günde 4,7771'e kadar geriledi. Piyasalar kapandıktan sonra dolar/TL, 4,80'in hemen üzerinde dengelendi.

Yeni güne önceki kapanışa yakın bir seviyeden başlayan dolar/TL, saat 09.20 itibarıyla yüzde 0,07 artışla 4,8090 seviyesinde dengelendi. Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 0,21 azalışla 5,5957'den, sterlin/TL de yüzde 0,23 değer kaybıyla 6,2963'ten işlem görüyor.

Analistler, bugün yurt içinde veri gündeminin zayıf olduğunu, yurt dışında ise Avro Bölgesi'nde enflasyon, ABD Merkez Bankası (Fed) Jerome Powell'ın ABD Temsilciler Meclisi'ndeki açıklamaları ve Bej Kitap raporunun takip edileceğini belirtti.

Teknik açıdan dolar/TL'de 4,80 seviyesinin altında kapanışlar yaşanması durumunda düşüşün ivmeleneceğini ve 4,75'in gündeme geleceğini dile getiren analistler, olası yükselişlerde 4,85 - 4,90 bandının takip edileceğini söyledi
Anadolu Ajansı
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