Üniversite çok tercih zor

Üniversiteli olmaya hazırlanan adaylar, bu yıl birçok yenilikle karşılaştı. Bu yeniliklerin başında ise ilk defa uygulanan Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) geldi. Bu kapsamda Temel Yeterlilik Testi (TYT), Alan Yeterlilik Testi (AYT) ve Yabancı Dil Testi'nden (YDT) oluşan YKS, 30 Haziran - 1 Temmuz tarihlerinde gerçekleştirildi. TYT için 2 milyon 381 bin 784, AYT için 2 milyon 19 bin 853, YDT için ise 131 bin 453 aday başvurdu. Sınavlara giren adaylar, 31 Temmuz'da açıklanacak sonuçları bekliyor; üniversite tercihleri ise 7-14 Ağustos tarihlerinde yapılacak.

840 bin kontenjan var

YÖK'ün verdiği bilgilere göre okul birincilerine ayrılan kontenjanlar ve açıköğretim fakülteleri hariç, bu yıl üniversitelerin lisans bölümlerine toplam 471 bin 375, ön lisans bölümlerine 338 bin 176, özel yetenekle öğrenci alacak bölümlere ise 30 bin 735 kontenjan ayrıldı. Üniversiteye yerleştirilecek öğrenci sayısı toplam 840 bin 286 oldu. 2017-ÖSYS'de ise lisanslarda 473 bin 776, ön lisansta 436 bin 904 olmak üzere, toplam kontenjan sayısı 910 bin 680'di. YÖK'ün ön lisans programlarından 98 bin 728, lisanslardan da 2 bin 401 kontenjan azalttığı görülüyor.

Her yıl üniversite sınavlarına 2 milyon civarında aday başvuruyor. Bu öğrencilerden yaklaşık 1 milyonu tercih yapıyor. Ve son birkaç yıldır üniversitelerde 300 bine yakın kontenjan boş kalıyor. Yani "Hangi bölüm olursa olsun fark etmez, ille de üniversiteli olayım" diyen adayların üniversiteli olma şansı çok yüksek. Ancak iş garantili, gözde programları tercih edecek adayların tercih yaparken çok dikkatli olması gerekiyor.

İlk kez öğrenci alacaklar

2018-2019 akademik yılında, ilk kez öğrenci alacak üniversiteler var. Bunlardan Ankara'da açılan Lokman Hekim Üniversitesi, Eczacılık, Sağlık Bilimleri, Tıp fakültelerine 340 öğrenci, Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu'na 80 öğrenci kabul edecek. Spor Bilimleri Fakültesi'ne ise 50 öğrenci özel yetenek sınavıyla alınacak.

İzmir Bakırçay Üniversitesi, Fen Edebiyat, İktisadi ve İdari Bilimler, Mühendislik, Sağlık Bilimleri, Tıp fakültelerine 750, Adalet Meslek Yüksekokulu'na 60 öğrenci alacak. Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi, Müzik Bilimleri ve Teknolojileri Fakültesi'ne özel yetenek sınavıyla 80 öğrenci kabul edecek.

KKTC'de kurulan Ada Kent Üniversitesi ise Diş Hekimliği, Eğitim, Hukuk, Mühendislik ve Mimarlık, Sağlık Bilimleri fakültelerine 240 öğrenci alacak. Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği bölümünde ise özel yetenek sınavıyla alınacak 40 öğrencilik kontenjan var.

Bölünerek kuruldular

Bu yıl aralarında İstanbul, Gazi, Anadolu üniversitelerinin de bulunduğu 13 üniversite bölündü, yeni üniversiteler kuruldu. Bu üniversiteler de ilk kez öğrenci alacak. İstanbul Üniversitesi'nin bölünmesiyle İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa kuruldu. Üniversite, bu yıl Cerrahpaşa Tıp, Florence Nightingale Hemşirelik, Hasan Ali Yücel Eğitim, Mühendislik, Orman, Sağlık Bilimleri, Veteriner fakültelerine 2 bin 798, ön lisans programlarına 2 bin 748, özel yetenekle alan programlarına ise 120 öğrenci kabul edecek.

Gazi Üniversitesi'nden bölünen Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi ise Adalet, Polatlı Sosyal Bilimler meslek yüksekokullarına 580, özel yetenekle sınavıyla da 25 öğrenci alacak.

Sakarya'dan bölünen Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi, Kaynarca Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu, Spor Bilimleri, Teknoloji, Turizm fakültelerine 1130, ön lisansa 4 bin 415 öğrenci alacak. Üniversite ayrıca özel yetenek sınavıyla 110 öğrenci kabul edecek.

Mersin Üniversitesi'nden bölünen Tarsus Üniversitesi'ne ise Teknoloji, Uygulamalı Teknoloji ve İşletmecilik Yüksekokulu için 173, ön lisans için 265 kontenjan ayrıldı.

Karadeniz Teknik'ten bölünen Trabzon Üniversitesi, Fatih Eğitim, Hukuk, İlahiyat, İletişim fakültelerine 1365 öğrenci kabul edecek. Üniversitenin Beşikdüzü, Tonya, Turizm Otelcilik, Vakfıkebir MYO'ları da bulunuyor.

Fakülte sayısı az

Erciyes'ten bölünen Kayseri Üniversitesi'nin Uygulamalı Bilimler Fakültesi için 360 kontenjanı bulunurken üniversitenin MYO'ları da öğrenci alacak.Kahramanmaraş Sütçü İmam'dan bölünen Kahramanmaraş İstiklal Üniversitesi Elbistan MYO'nun kontenjanı ise 275.

Anadolu Üniversitesi'nden ayrılan Eskişehir Teknik Üniversitesi'nde Fen, Havacılık ve Uzay Bilimler, Mimarlık ve Tasarım, Mühendislik fakülteleri tercih edilebilecek. 1374 kontenjanının bulunduğu üniversitenin, MYO'ları ve özel yetenekle alan bölümleri de var.

Süleyman Demirel Üniversitesi'nin bölünmesiyle Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi kuruldu. Eğirdir Su Ürünleri, Eğirdir Turizm ve Otelcilik Yüksekokulu, Orman, Tarım Bilimleri ve Teknolojileri, Teknoloji, Yalvaç Büyükkutlu Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu için 1047 kontenjan ayrılırken üniversitenin MYO'ları da bulunuyor.

Afyon Kocatepe'den ayrılan Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi ön lisansa 765, diş hekimliği, sağlık bilimleri, tıp fakültelerine ise 680 öğrenci alacak. İnönü Üniversitesi'nin bölünmesiyle kurulan Malatya Turgut Özal Üniversitesi, Ziraat Fakültesi'ne 75 öğrenci kabul edilecek.

Selçuk Üniversitesi'nden ayrılan Konya Teknik Üniversitesi, Mimarlık, Mühendislik ve Doğa Bilimleri fakültelerine 1225 öğrenci alacak. Ayrıca üniversitenin Teknik Bilimler MYO'su da var. Kütahya Dumlupınar Üniversitesi'nden ayrılan Kütahya Sağlık Üniversitesi Diş Hekimliği, Sağlık Bilimleri ve Tıp fakültelerine ise 440 öğrenci alacak. Üniversitenin Gediz ve Simav'da da MYO'su bulunuyor.

İsimleri değişti

Bu yıl bazı üniversitelerin isimleri değişti.

Bu kapsamda Uludağ Üniversitesi-Bursa Uludağ; Cumhuriyet Üniversitesi-Sivas Cumhuriyet; Adnan Menderes Üniversitesi-Aydın Adnan Menderes; Abant İzzet Baysal Üniversitesi-Bolu Abant İzzet Baysal; Mustafa Kemal Üniversitesi-Hatay Mustafa Kemal; Dumlupınar Üniversitesi- Kütahya Dumlupınar; Gaziosmanpaşa Üniversitesi- Tokat Gaziosmanpaşa; Okan Üniversitesi-İstanbul Okan; Namık Kemal Üniversitesi- Tekirdağ Namık Kemal; Ahi Evran Üniversitesi-Kırşehir Ahi Evran; Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi-Burdur Mehmet Akif Ersoy; Erzincan Üniversitesi- Erzincan Binali Yıldırım; Bozok Üniversitesi-Yozgat Bozok; Bülent Ecevit Üniversitesi-Zonguldak Bülent Ecevit oldu.

6 REKTÖR ATANDI

Bazı üniversitelerin rektörleri değişti.Cumhurbaşkanı kararıyla YÖK üyeliğine Aselsan Genel Müdür Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Çelik getirildi. Dokuz Eylül Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Fatma Seniha Nükhet Hotar, Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Akın Levent, İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Rektörlüğüne Prof. Dr. Nuri Aydın, Marmara Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Erol Özvar, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Hüseyin Çiçek, Sakarya Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Fatih Savaşan atandı.

Ozan Ömer Kadüker