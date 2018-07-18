1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Erdoğan'ın 'Sudan'a üniversite' sözü yerine getirildi

Sağlık Bilimleri Üniversitesi'nce Sudan'ın Nyala şehrinde açılışı yapılan Sağlık Bilimleri Üniversitesi Nyala Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu bu yıl anestezi, acil bakım ve ilk yardım programlarına öğrenci alacak
18 Temmuz 2018 09:41
Yazdır
Erdoğan'ın 'Sudan'a üniversite' sözü yerine getirildi

Sağlık Bilimleri Üniversitesi'nce (SBÜ) Sudan'ın Nyala şehrinde açılışı yapılan Sağlık Bilimleri Üniversitesi Nyala Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu bu yıl anestezi, acil bakım ve ilk yardım programlarına öğrenci alacak.

SBÜ'den yapılan açıklamada, Sağlık Bilimleri Üniversitesi Nyala Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu'nun Sudan Federal Yüksek Öğrenim Bakanlığı'nın yerindelik denetiminden geçerek resmen açıldığı belirtildi.

Açıklamada konuya ilişkin görüşlerine yer verilen Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Cevdet Erdöl, Sudan'ın gönül coğrafyalarında ve Türkiye'nin Afrika ile ilişkilerinde özel bir yere sahip olduğunu bildirdi.

- "Türkiye Sudan'ın her zaman yanında"

Batı'nın uyguladığı haksız tecrit politikalarına rağmen Türkiye'nin hiçbir çıkar gözetmeden kardeş ülke olan Sudan'ın her zaman yanında olduğunu vurgulayan Erdöl, şunları kaydetti:

"Türkiye süreklilikle Sudan'ın tecrit edilmişliğinin ve yalnızlığının kırılmasına yardımcı olmuştur. Sudan'ın geleceğinin şekillendiği bu günlerde ülkenin yeniden ayağa kalkması için gereken bütün çalışmaların içinde yer almaktayız. Sayın Başkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın geçtiğimiz aralık ayında Hartum Üniversitesi'nde yaptığı konuşmada müjdelediği üniversite sözünü çok şükür kısa sürede yerine getirdik. Bu yıl ilk öğrencilerimizi kabul edeceğiz ve Sudan'ın sağlık sistemine kazandıracağız.

Sağlık Bilimleri Üniversitesi, İslam coğrafyasına sağlık profesyonelleri yetiştirmek amacıyla 1903'te 2. Abdülhamid Han tarafından kurulan Mekteb-i Tıbbiyye-i Şahane'nin bugünkü imkanlarla daha ileriye taşınmasına müteveccih bir uygulama. Sudanlı öğrencilerimiz 83 yıl sonra Sayın Başkanımızın destek ve teveccühleriyle küllerinden doğan bu üniversitede, kuruluş misyonuna uygun olarak eğitim görmenin ömür boyu gururunu yaşayacaklar."
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
Bu haber 1,047 defa okundu.
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Diyanet Başkanı daha önce 'Oktar, dengesi bozuk biri' demişti
18 Temmuz 2018 09:55		 İspanya'da 'tecavüz tanımı' için yeni yasa teklifi
18 Temmuz 2018 09:51
AK Parti'de adaylık tek tuşta
18 Temmuz 2018 09:25		 Kuzey Akım NATO'yu bölebilir
18 Temmuz 2018 08:45
Çankaya'nın sırları gün yüzüne çıkıyor
18 Temmuz 2018 07:50		 HSK'nın hakim savcı terfileri Resmi Gazete'de
18 Temmuz 2018 04:20
Antalya'da 159 yabancı uyruklu yakalandı
18 Temmuz 2018 01:19		 18 Temmuz 2018'den önemli gündem başlıkları
18 Temmuz 2018 00:02
'Kemal Kılıçdaroğlu ile hukuk önünde hesaplaşacağız'
17 Temmuz 2018 23:00		 Ürdünlü milletvekilinden başbakana; Türkiye'den ilham al
17 Temmuz 2018 21:57
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2018-2019 zammı2016-2017 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2018 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
Bedelli askerlikte, 25 yaş ve 15 bin TL bedel, sizce nasıl?
ÇOK OKUNANLAR
MEB Bakanı Ziya SELÇUK'u Bekleyen Sorunlar-1
Bedelli askerlik sonrası araba satışı patladı
Emniyet ve TSK'dan iade edilenlere 'FETÖ havuzu'
Artık İdari İşler Başkanı'nın maaşı baz alınacak
Doktorun başında parke taşı parçaladılar
Liselere giriş sistemi sil baştan yenileniyor iddiası
ÖSYM şirketleşiyor
Bedelli askerliğe gidenler kıdem tazminatı alabilecek mi?
Bilinmesinde fayda var. 3600 ek gösterge düzenlemesi çıkmadığı için kimse emekli olmuyor
FETÖ ile mücadele için terfiden vazgeçti
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
eeh yeter be 2
sude 1
Süt kokusu 2
hissetmek 3
supporters 4
Gapçuk 2
kılıçların çekilmesi 3
Cazu 1
Metinalkan 2
Adaptör ısındığı için atarisiyle oynatmayan çocuk 2
SON İLANLAR
Gebze Teknik Üniversitesi Öğretim Elamanı Alım İlanı
Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Öğretim Elamanı Alım İlanı
Fırat Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Konya Beyşehir Belediyesi 1 İşçi Alacak
Karaman İl Özel İdaresi 5 Engelli Personel Alacak
Karaman Akçaşehir Bel. 1 İşçi Alacak
Kırıkkale Belediyesi 1 İşçi Alacak
Kahramanmaraş Elbistan Karahöyük Mah. Parsel Kazısı 25 Personel Alacak
İzmir URİT Urla 1 İşçi Alacak
İzmir TORBEL Torbalı Per. 2 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Hobileriyle ilgili içerik yazabilecek kişiler aranıyor
Uluırmak Eğitim Kurumları Öğretmen ve Personel Alım İlanı
Özel Sebat Koleji Çeşitli Branşlarda Öğretmen Alım İlanı
Tümay Eğitim Kurumları Öğretmen Alım İlanı
Osmaniye Bahçeşehir Koleji Tüm Branşlarda Öğretmen Alım İlanı
Pınar Eğitim Kurumları Öğretmen Alım İlanı
Pınar Eğitim Kurumları Sınıf Öğretmeni Alım İlanı
Personel alım ilanlarınız için arayın
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam