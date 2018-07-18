1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Karısı evden attı çırılçıplak sokakta kaldı

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde boşandığı ancak birlikte yaşamaya devam ettiği eşi tarafından evden uzaklaştırma cezası aldırılan 34 yaşındaki Alper Ç.'yi çırılçıplak şekilde parkta görenler polisi aradı. Karakola götürülen Alper Ç. "Karım evden uzaklaştırdı elbisem yok ne yapayım" dedi
18 Temmuz 2018 09:50
Yazdır
Karısı evden attı çırılçıplak sokakta kaldı

Uzman çavuş olarak görev yaparken malulen emekli olan 34 yaşındaki Alper Ç., 2014 yılında eşi Arzu A.'dan boşandı. Boşandıktan sonra ayrı ayrı evlerde Kadirli ilçesine yerleşen Alper Ç ve Arzu A. 14 yaşındaki çocukları için tekrardan bir araya gelip bu kez resmi nikah yapmadan beraber yaşamaya başladılar. Ancak bir süre sonra yine çiftin aralarında şiddetli geçimsizlik meydana geldi. Geçen hafta eşi Alper Ç. için evden uzaklaştırma kararı aldıran Arzu A. iddiaya göre Alper Ç.'yi kişisel eşyalarını dahi vermeden evden kovdu.

Akşam saatlerinde altında sadece iç çamaşırı olan ve üzeri çıplak şekilde parkta çömelmiş adamı görenler telefona sarılarak polisi aradı. Polis ekipleri olay yerine gelince çıplak şekilde parkta duran Alper Ç, "Karım evden uzaklaştırdı elbisem yok ne yapayım" dedi. Mağdur olduğunu iddia eden Alper Ç, "Boşandıktan sonra eşimle yeniden barıştık birlikte yaşamaya başladık. Ben de malulen emekli oldum. Emeklilik paramı aldım. Meğer her şey para içinmiş. 50 bin lira eşimin şu anki oturduğu evini tadilat yaptırdım. Beni borçlandırdı tüm ev eşyalarını yenilettirdi. Her şeyi tamam etti sonra da evden çık git şeklinde bana baskı yaptı. Paramı yedi beni böyle ortada bıraktı. Şimdi de evden uzaklaştırma kararı aldırdı. Evime girip kişisel eşyalarımı dahi alamıyorum. Giyecek bir şeyim yok cebimde 1 lira para yok çırılçıplak ortada kaldım" şeklinde konuştu.

Çıplak şekilde olay yerine gelen polis ekiplerince ekip otosuna bindirilerek karakola götürülen Alper Ç., daha sonra Kabahatler Kanununa göre ceza kesilip serbest bırakıldı
İhlas Haber Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
Bu haber 4,477 defa okundu. 4 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Adnan Oktar ve kedicikler adliyeye sevk edildi
18 Temmuz 2018 10:35		 8 camide imamların mikrofonunu çalan hırsız yakalandı
18 Temmuz 2018 10:18
Adnan Oktar grubundan genç kızlara komşu tuzağı
18 Temmuz 2018 08:55		 2 haftada iki büyük acı yaşadı. Önce eşini sonra evini kaybetti
18 Temmuz 2018 08:20
Adnan Oktar örgütünün erkek üyelerinden korkunç tuzak
18 Temmuz 2018 07:45		 Örgütün tacizine uğrayanlar gelip şikayetçi oluyorlar
18 Temmuz 2018 07:30
Oktar'ın eğlencesine katılan ünlüler: Böyle biri olduğunu bilsek oraya gitmezdik
18 Temmuz 2018 07:05		 Tatile çıkacaklar, kopya otel furyasına dikkat
18 Temmuz 2018 06:50
Bursa'daki engelli kadına cinsel istismara tutuklama
18 Temmuz 2018 05:10		 Annesini öldürüp çıplak halde sokağa çıktı
17 Temmuz 2018 22:20
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2018-2019 zammı2016-2017 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2018 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
Bedelli askerlikte, 25 yaş ve 15 bin TL bedel, sizce nasıl?
ÇOK OKUNANLAR
MEB Bakanı Ziya SELÇUK'u Bekleyen Sorunlar-1
Bedelli askerlik sonrası araba satışı patladı
Emniyet ve TSK'dan iade edilenlere 'FETÖ havuzu'
Artık İdari İşler Başkanı'nın maaşı baz alınacak
Doktorun başında parke taşı parçaladılar
Liselere giriş sistemi sil baştan yenileniyor iddiası
ÖSYM şirketleşiyor
Bedelli askerliğe gidenler kıdem tazminatı alabilecek mi?
Bilinmesinde fayda var. 3600 ek gösterge düzenlemesi çıkmadığı için kimse emekli olmuyor
FETÖ ile mücadele için terfiden vazgeçti
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
eeh yeter be 2
sude 1
Süt kokusu 2
hissetmek 3
supporters 4
Gapçuk 2
kılıçların çekilmesi 3
Cazu 1
Metinalkan 2
Adaptör ısındığı için atarisiyle oynatmayan çocuk 2
SON İLANLAR
Gebze Teknik Üniversitesi Öğretim Elamanı Alım İlanı
Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Öğretim Elamanı Alım İlanı
Fırat Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Konya Beyşehir Belediyesi 1 İşçi Alacak
Karaman İl Özel İdaresi 5 Engelli Personel Alacak
Karaman Akçaşehir Bel. 1 İşçi Alacak
Kırıkkale Belediyesi 1 İşçi Alacak
Kahramanmaraş Elbistan Karahöyük Mah. Parsel Kazısı 25 Personel Alacak
İzmir URİT Urla 1 İşçi Alacak
İzmir TORBEL Torbalı Per. 2 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Hobileriyle ilgili içerik yazabilecek kişiler aranıyor
Uluırmak Eğitim Kurumları Öğretmen ve Personel Alım İlanı
Özel Sebat Koleji Çeşitli Branşlarda Öğretmen Alım İlanı
Tümay Eğitim Kurumları Öğretmen Alım İlanı
Osmaniye Bahçeşehir Koleji Tüm Branşlarda Öğretmen Alım İlanı
Pınar Eğitim Kurumları Öğretmen Alım İlanı
Pınar Eğitim Kurumları Sınıf Öğretmeni Alım İlanı
Personel alım ilanlarınız için arayın
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam