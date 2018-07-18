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İspanya'da 'tecavüz tanımı' için yeni yasa teklifi

Mahkemelerin büyük tartışma yaratan kararlarının ardından parlamentoya sunulan teklifte, açıkça rıza gösterilmeyen seks tecavüz sayılacak. Kendilerine 'Kurt sürüsü' diyen beş erkeğin 'tecavüz suçlamasından' beraat etmesi, ülkeyi ayağa kaldırmıştı
18 Temmuz 2018 09:51
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İspanya'da 'tecavüz tanımı' için yeni yasa teklifi

İspanya'da merkez sol hükümetin Başbakanı Pedro Sanchez, tecavüz davalarındaki muğlaklıkların sona ermesi için 'açıkça rıza gösterilmeyen seksin tecavüz sayılmasını' öngören yeni yasa teklifinde bulundu.

Sanchez, parlamentoda açıkladığı yasa teklifiyle açıkça rıza olmadan cinsel ilişkiye girmenin tecavüz sayılmasını ve suç kapsamının değiştirilmesini önerdi.

İspanya'da tecavüz suçlarıyla ilgili tartışma, 2016'da Pamplona'daki San Fermin Boğa Güreşi festivalinde bir grup tarafından cinsel saldırıya uğrayan kadının davasında verilen kararla başladı.

Kendilerine 'Kurt sürüsü' diyen beş erkek saldırıyla ilgili açılan davada genç kadına 'cinsel saldırıda, cinsel istismarda bulunmaktan' suçlu bulunmuş 'tecavüz suçlamasından' beraat etmişti.

Suçun tecavüz olarak tanımlanmamasına tepki gösterenler sokaklarda protesto gösterileri düzenledi. Beş erkek ise haklarında verilen dokuz aylık hapis cezasına temyize taşıdı. Temyiz süreci ise henüz sonuçlanmadı.

İspanya Başbakanı Sanchez, "Baylar, Bayanlar, açıkça, 'Hayır' demek, 'Hayır' anlamına gelir, eğer 'Evet' demiyorlarsa, bu da 'Hayır' anlamına gelir" dedi.

Yasa teklifiyle ilgili ilk açıklama geçen hafta Başbakan Yardımcısı ve Eşitlik Bakanı Carmen Calvo'dan geldi.

Calvo, "Yalnızca 'Evet' demek, 'Evet' anlamına gelir" yaklaşımıyla, 'bireyin özerkliğinin, özgürlüğünün güvenceye alınacağı ve cinselliğinin yanı sıra bireye de saygı gösterileceğini' söyledi.

Yasa, İsveç'te 1 Temmuz'da yürürlüğe giren ve kişinin sözlü veya fiziksel açıkça rıza göstermesini zorunlu kılan yasayla benzerlik gösteriyor.

İsveçli savcılar artık, tecavüz davalarında karar alırken vakanın 'tecavüz' olarak tanımlanması için şiddet uygulandığına ve bireyin savunmasız olduğuna dair kanıt göstermek mecburiyetinde olmayacak.

Benzer yasal uygulamalar İngiltere ve Almanya dahil birçok Avrupa ülkesinde de geçerli.

Kendilerine "Kurt sürüsü" adını veren Jose Angel Prenda, Antonio Manuel Guerrero, Angel Boza, Alfonso Jesüs Cabezuelo ve Jesüs Escudero 2016'da Pamplona'daki ünlü Boğa Güreşi Festivali sırasında 18 yaşında bir kadına tecavüz etmekle suçlanmıştı.

Mahkeme ise kararına gerekçe olarak savcılık makamının 5 kişinin, etrafını sardıkları genç kadınla, onun rızası olmadan cinsel ilişkiye girdiklerini ve ona karşı şiddete başvurduklarını kanıtlayamamalarını göstermişti.

Bir WhatsApp grubu üzerinden organize olan 'Kurt sürüsü' ise saldırıyı görüntülemişti.

Kaynak: BBC
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