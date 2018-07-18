|
Oturum aç / Parola hatırlat
Üye ol
|
|
3 gün sonra Van'dan acı haber geldi! Bir polis şehit
Van'da 3 gün önce PKK'lılarla çıkan çatışmada yaralanan polis memurlarından Ahmet Altun, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit oldu
Van'da üç gün önce bir eve düzenlenen operasyonda PKK'lı teröristlerle çıkan çatışmada yaralanan polis memurlarından Ahmet Altun (22), tedavi gördüğü hastanede doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamayarak şehit oldu.
Van Emniyet Müdürlüğü ekipleri, PKK'lı 2 teröristin eylem amacıyla kente geldiği ihbarı üzerine 15 Temmuz günü sabaha karşı, Yalım Erez Mahallesi'ndeki bir eve operasyon düzenledi. Evi ablukaya alan özel harekat polisleri, teröristlere 'teslim ol' çağrısında bulundu. PKK'lı teröristler, güvenlik güçlerinin çağrısına el bombası atıp, ateşle karşılık verince çatışma çıktı. Karanlıktan faydalanıp kaçmaya çalışan 2 terörist, evin 100 metre ilerisinde dere yatağında etkisiz hale getirildi. Teröristlere yardım ve yataklık yaptıkları belirlenen 6 kişi de gözaltına alındı. Çatışmada yaralan 3 Özel Harekat polisi hastaneye kaldırıldı.
Tedavisi süren polis memurlarından Ahmet Altun, bugün sabaha karşı doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı. Şehit olan polis memuru Altun'un Kahramanmaraş nüfusuna kayıtlı olduğu ifade edildi.
Bu haber 3,624 defa okundu. 2 Yorum yapıldı
İLGİLİ HABERLER
|
SON HABERLER
ÖZEL DOSYALAR
ANKET
Bedelli askerlikte, 25 yaş ve 15 bin TL bedel, sizce nasıl?
ÇOK OKUNANLAR
SÖZLÜK
SON İLANLAR
ÖZEL OKUL İLANLARI