1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

3 gün sonra Van'dan acı haber geldi! Bir polis şehit

Van'da 3 gün önce PKK'lılarla çıkan çatışmada yaralanan polis memurlarından Ahmet Altun, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit oldu
18 Temmuz 2018 09:54
Yazdır
3 gün sonra Van'dan acı haber geldi! Bir polis şehit

Van'da üç gün önce bir eve düzenlenen operasyonda PKK'lı teröristlerle çıkan çatışmada yaralanan polis memurlarından Ahmet Altun (22), tedavi gördüğü hastanede doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamayarak şehit oldu.

Van Emniyet Müdürlüğü ekipleri, PKK'lı 2 teröristin eylem amacıyla kente geldiği ihbarı üzerine 15 Temmuz günü sabaha karşı, Yalım Erez Mahallesi'ndeki bir eve operasyon düzenledi. Evi ablukaya alan özel harekat polisleri, teröristlere 'teslim ol' çağrısında bulundu. PKK'lı teröristler, güvenlik güçlerinin çağrısına el bombası atıp, ateşle karşılık verince çatışma çıktı. Karanlıktan faydalanıp kaçmaya çalışan 2 terörist, evin 100 metre ilerisinde dere yatağında etkisiz hale getirildi. Teröristlere yardım ve yataklık yaptıkları belirlenen 6 kişi de gözaltına alındı. Çatışmada yaralan 3 Özel Harekat polisi hastaneye kaldırıldı.

Tedavisi süren polis memurlarından Ahmet Altun, bugün sabaha karşı doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı. Şehit olan polis memuru Altun'un Kahramanmaraş nüfusuna kayıtlı olduğu ifade edildi.

Doğan Haber Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
Bu haber 3,624 defa okundu. 2 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Haşhaşiler vazgeçmiyor.... Mardin'deki kriptolar deşifre edildi
18 Temmuz 2018 10:52		 FETÖ'cülerin yeni haberleşme kanalı, facebook görünümlü kripto not
18 Temmuz 2018 10:32
FETÖ'nün mahrem operasyonunda 22 askeri personelden 13'ü tutuklandı
18 Temmuz 2018 10:25		 TSK açıkladı: 6 terörist etkisiz hale getirildi
18 Temmuz 2018 09:05
Eczacı Abdi deşifre oldu
18 Temmuz 2018 08:59		 FETÖ ile mücadele için terfiden vazgeçti
18 Temmuz 2018 06:40
Emniyet ve TSK'dan iade edilenlere 'FETÖ havuzu'
18 Temmuz 2018 06:20		 FETÖ zanlısı eski öğretmen çift tutuklandı
17 Temmuz 2018 23:40
Çorum'da FETÖ'den 1 kişi tutuklandı
17 Temmuz 2018 23:35		 Gümüşhane'de çembere alınan teröristlerle çatışma çıktı!
17 Temmuz 2018 22:23
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2018-2019 zammı2016-2017 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2018 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
Bedelli askerlikte, 25 yaş ve 15 bin TL bedel, sizce nasıl?
ÇOK OKUNANLAR
MEB Bakanı Ziya SELÇUK'u Bekleyen Sorunlar-1
Bedelli askerlik sonrası araba satışı patladı
Emniyet ve TSK'dan iade edilenlere 'FETÖ havuzu'
Artık İdari İşler Başkanı'nın maaşı baz alınacak
Doktorun başında parke taşı parçaladılar
Liselere giriş sistemi sil baştan yenileniyor iddiası
ÖSYM şirketleşiyor
Bedelli askerliğe gidenler kıdem tazminatı alabilecek mi?
Bilinmesinde fayda var. 3600 ek gösterge düzenlemesi çıkmadığı için kimse emekli olmuyor
FETÖ ile mücadele için terfiden vazgeçti
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
eeh yeter be 2
sude 1
Süt kokusu 2
hissetmek 3
supporters 4
Gapçuk 2
kılıçların çekilmesi 3
Cazu 1
Metinalkan 2
Adaptör ısındığı için atarisiyle oynatmayan çocuk 2
SON İLANLAR
Gebze Teknik Üniversitesi Öğretim Elamanı Alım İlanı
Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Öğretim Elamanı Alım İlanı
Fırat Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Konya Beyşehir Belediyesi 1 İşçi Alacak
Karaman İl Özel İdaresi 5 Engelli Personel Alacak
Karaman Akçaşehir Bel. 1 İşçi Alacak
Kırıkkale Belediyesi 1 İşçi Alacak
Kahramanmaraş Elbistan Karahöyük Mah. Parsel Kazısı 25 Personel Alacak
İzmir URİT Urla 1 İşçi Alacak
İzmir TORBEL Torbalı Per. 2 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Hobileriyle ilgili içerik yazabilecek kişiler aranıyor
Uluırmak Eğitim Kurumları Öğretmen ve Personel Alım İlanı
Özel Sebat Koleji Çeşitli Branşlarda Öğretmen Alım İlanı
Tümay Eğitim Kurumları Öğretmen Alım İlanı
Osmaniye Bahçeşehir Koleji Tüm Branşlarda Öğretmen Alım İlanı
Pınar Eğitim Kurumları Öğretmen Alım İlanı
Pınar Eğitim Kurumları Sınıf Öğretmeni Alım İlanı
Personel alım ilanlarınız için arayın
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam