1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

6 ayda 1629 kişi trafikte hayatını kaybetti

Ramazan Bayramı tatilini de kapsayan Haziran ayındaki 39 bin bin 984 kazada 316 kişi hayatını kaybetti. Yılın ilk 6 aylık döneminde ise bin 629 kişi öldü, 146 bin 487 yaralandı
18 Temmuz 2018 09:58
Yazdır
6 ayda 1629 kişi trafikte hayatını kaybetti

Emniyet Genel Müdürlüğü Trafik Eğitim ve Araştırma Dairesi Başkanlığı, Ocak-Haziran dönemindeki kaza bilançosunu kamuoyu ile paylaştı. Trafik canavarının frene basmadığı geçen Haziran ayında 39 bin 984 kazanın meydana geldiği Haziran ayında 316 kişi olay yerinde hayatını kaybetti, 34 bin 21 kişi de yaralandı. Yılın ilk 6 aylık döneminde ise ülke genelinde 205 bin 977 trafik kazası vaakası yaşandı. Bin 629 kişi kaza yerinde hayatını kaybederken yaralanan 146 bin 487 kişi de hastaneye kaldırıldı. Altı aylık dönemdeki 92 bin 401 kazaya sürücü kusurları damga vurdu. 9 bin 75 kazaya yayalar, bin 165 kazaya araç kusurları, 551 kazaya yol ve 474 kazaya ise yolcular davetiye çıkardı. Kırmızı ışıkta durmadan geçen 2 bin 426 sürücü ölümlü ve yaralamalı kazaya karıştı. Bin 439 sürücü de alkol alıp direksiyona geçince kaza kaçınılmaz oldu. Aşırı hız yapan 905 sürücü ile yasak olan yere aracını park eden 442 sürücü de kazaya karıştı. Yılın 6 aylık dönemindeki 40 kazaya at arabası, 36 kazaya tren, 94 kazaya tanker, 3 bin 268 kazaya otobüs karıştı.

Bursa'da 5 bin kişi yaralandı

Polis ve jandarma sorumluluk bölgesinde meydana gelen resmi kaza verilerine göre; Batman ve Kırşehir'de yılın ilk 6 ayında 1'er kişi kazalarda hayatını kaybetti. Aynı dönemde Ankara'da 81, Bursa'da 45, İstanbul'da 79 ve İzmir'de 59 kişi trafik kazalarında hayatını kaybetti. 2018'in ilk altı ayında 3 bin 248 yaralamalı kazanın meydana geldiği Bursa'da 6 bin 350 de maddi hasarlı kaza gerçekleşti. Bursa'da trafik kazalarında yaralanan 5 bin 71 kişi ise hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Bursa Emniyet Müdürlüğü, sürücülerin anlaştığı kazaların ise rakamlara dahil olmadığını duyurdu.

Kazalardaki can ve mal kaybını en aza indirgemeyi hedefleyen güvenlik güçleri, kural ihlali yapan sürücü ve yayalara ceza yağdırdı. Resmi rakamlara göre; 6 aylık dönemde ülke genelinde 6 milyon 51 bin 202 sürücü ve yayaya 1 milyar 824 milyon 497 bin 360 lira ceza kesildi. Cezaların 1 milyar 130 milyon 266 bin 458 liralık bölümü kural ihlali yapan araçların plakasına yazıldı. Ocak - Haziran döneminde alkol alıp direksiyona geçen 65 bin 50 sürücü hakkında ise yasal işlem uygulandı. Çeşitli kural ihlalleri sebebiyle 478 bin 741 araç ise trafikten men edildi.

Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
Bu haber 305 defa okundu.
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Sivas'ta bir kişi kene ısırması sonucu hayatını kaybetti
18 Temmuz 2018 10:41		 Gıda zehirlenmesi şüphesiyle 250 civarında işçi hastaneye kaldırdı
18 Temmuz 2018 10:16
Türk uzmanlardan koyun seferberliği
18 Temmuz 2018 10:05		 Doktorun başında parke taşı parçaladılar
18 Temmuz 2018 09:52
Türkiye'nin ilk uçak gemisi 33 ay sonra hazır
18 Temmuz 2018 09:40		 Karayollarında durum
18 Temmuz 2018 09:15
Gaziantep'teki enkaz Rus füzesi çıktı
18 Temmuz 2018 09:10		 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde intihar girişimi
18 Temmuz 2018 09:09
Bu tabloyla nasıl 'barış' olacak?
18 Temmuz 2018 08:30		 Baraj kapakları aniden açılınca, piknik yapanlar mahsur kaldı
18 Temmuz 2018 08:15
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2018-2019 zammı2016-2017 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2018 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
Bedelli askerlikte, 25 yaş ve 15 bin TL bedel, sizce nasıl?
ÇOK OKUNANLAR
MEB Bakanı Ziya SELÇUK'u Bekleyen Sorunlar-1
Bedelli askerlik sonrası araba satışı patladı
Emniyet ve TSK'dan iade edilenlere 'FETÖ havuzu'
Artık İdari İşler Başkanı'nın maaşı baz alınacak
Doktorun başında parke taşı parçaladılar
Liselere giriş sistemi sil baştan yenileniyor iddiası
ÖSYM şirketleşiyor
Bedelli askerliğe gidenler kıdem tazminatı alabilecek mi?
Bilinmesinde fayda var. 3600 ek gösterge düzenlemesi çıkmadığı için kimse emekli olmuyor
FETÖ ile mücadele için terfiden vazgeçti
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
eeh yeter be 2
sude 1
Süt kokusu 2
hissetmek 3
supporters 4
Gapçuk 2
kılıçların çekilmesi 3
Cazu 1
Metinalkan 2
Adaptör ısındığı için atarisiyle oynatmayan çocuk 2
SON İLANLAR
Gebze Teknik Üniversitesi Öğretim Elamanı Alım İlanı
Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Öğretim Elamanı Alım İlanı
Fırat Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Konya Beyşehir Belediyesi 1 İşçi Alacak
Karaman İl Özel İdaresi 5 Engelli Personel Alacak
Karaman Akçaşehir Bel. 1 İşçi Alacak
Kırıkkale Belediyesi 1 İşçi Alacak
Kahramanmaraş Elbistan Karahöyük Mah. Parsel Kazısı 25 Personel Alacak
İzmir URİT Urla 1 İşçi Alacak
İzmir TORBEL Torbalı Per. 2 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Hobileriyle ilgili içerik yazabilecek kişiler aranıyor
Uluırmak Eğitim Kurumları Öğretmen ve Personel Alım İlanı
Özel Sebat Koleji Çeşitli Branşlarda Öğretmen Alım İlanı
Tümay Eğitim Kurumları Öğretmen Alım İlanı
Osmaniye Bahçeşehir Koleji Tüm Branşlarda Öğretmen Alım İlanı
Pınar Eğitim Kurumları Öğretmen Alım İlanı
Pınar Eğitim Kurumları Sınıf Öğretmeni Alım İlanı
Personel alım ilanlarınız için arayın
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam