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YDS başvuru kılavuzu yayımlandı
ÖSYM, YDS Sonbahar dönemi için başvuru kılavuzu yayımladı.
2018-YDS Sonbahar Dönemi Başvuruları Alınacak
2018 Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (2018-YDS Sonbahar Dönemi) 9 Eylül 2018 tarihinde uygulanacaktır. Sınava başvurular, 18-26 Temmuz 2018 tarihlerinde yapılacak olup adaylar, başvuru işlemini yaptıktan sonra başvuru süresi içinde sınav ücretini ödeyerek başvurularını tamamlayacaklardır. Adayların başvuru sürecinde Ek'te yer alan 2018-YDS Sonbahar Dönemi Kılavuzunu dikkatle incelemeleri önerilmektedir.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
Sağlık Durumu/Engel Bilgi Formu
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