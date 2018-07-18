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YDS başvuru kılavuzu yayımlandı

ÖSYM, YDS Sonbahar dönemi için başvuru kılavuzu yayımladı.
18 Temmuz 2018 10:01
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YDS başvuru kılavuzu yayımlandı

2018-YDS Sonbahar Dönemi Başvuruları Alınacak

2018 Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (2018-YDS Sonbahar Dönemi) 9 Eylül 2018 tarihinde uygulanacaktır. Sınava başvurular, 18-26 Temmuz 2018 tarihlerinde yapılacak olup adaylar, başvuru işlemini yaptıktan sonra başvuru süresi içinde sınav ücretini ödeyerek başvurularını tamamlayacaklardır. Adayların başvuru sürecinde Ek'te yer alan 2018-YDS Sonbahar Dönemi Kılavuzunu dikkatle incelemeleri önerilmektedir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

Başvuru Kılavuzu

Aday Başvuru Formu

Sağlık Durumu/Engel Bilgi Formu

Başvuru Merkezleri

Adres İline Göre Tercih Edilebilecek Yakın Sınav Merkezleri
Memurlar.Net
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