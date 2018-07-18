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Adnan Oktar ve kedicikler adliyeye sevk edildi
Bir haftadır gözaltına bulunan Adnan Oktar adliyeye sevk edildi
Adnan Oktar grubuna yönelik operasyonda gözaltına Adnan Oktar, 29 Mayıs Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirildi. Şüpheliler sağlık kontrolünün ardından adliyeye götürülecek.
Öte yandan düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınan ve Kedicikler olarak bilinen 23 kadın şüpheli de adliyeye sevk edildi.
Sağlık kontrolünden geçirilen kadınlar daha adliyeye sevk edildi.
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