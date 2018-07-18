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Sivas'ta bir kişi kene ısırması sonucu hayatını kaybetti
Sivas'ın Kangal ilçesinde bir kişi kene ısırması sonucu hayatını kaybetti
Edinilen bilgiye göre, Sivas'ın Kangal ilçesi Koru köyünde ikamet eden 54 yaşındaki Müslüm Topdağ'ı iki gün önce kene ısırdı. Rahatsızlanan Topdağ Kangal Devlet Hastanesi'ne gitti. Burada Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) şüphesi ile Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne sevk edildi. Topdağ burada iki gün süren tedavi sürecine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.
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