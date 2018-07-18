28 günlük bedelli askerliğe gidecek memurun durumu ne olacak?

Bedelli askerlik düzenlemesi dün itibariyle TBMM'ye sunuldu. Teklifte yer alan düzenlemeye göre, 28 gün askerlik yapılacak.

Devlet memurlarının durumu ne olacak?

657 sayılı Kanunun 108. maddesinde şu hüküm yer almaktadır:

"Muvazzaf askerliğe ayrılan memurlar askerlik süresince görev yeri saklı kalarak aylıksız izinli sayılır ."

Sözleşmeli personelin durumu?

4/B sözleşme esaslarında şu hüküm yer almaktadır:

"Ek Madde 1- Yeniden Hizmete Alınma

Doğum ve askerlik sebebiyle hizmet sözleşmesi feshedilen sözleşmeli personelin pozisyonu saklı tutulur ve istekleri halinde bu personel ayrıldığı kurumunda yeniden hizmete alınır."

DEĞERLENDİRME

Bu hükme göre askere gidecek olan devlet memurlarının aylıksız izinli sayılması gerekmektedir. Sözleşmeli personel de ücretsiz izne ayrılacak ama askerlik dönüşü saklı tutulan eski görevine geri atanacaktır.

Peki Devlet memurları yıllık izinlerini kullanarak bedelli askerliğe gidebilir mi?

657 sayılı Kanunun 108. maddesi askere gidecek olanların aylıksız izinli sayılmasını öngörmüştür.

Bir kamu personelinin hem 657'e tabi memur hem de asker statüsünde bulunması hukuken başka sorunlara neden olabilir. 1999 yılındaki bedelli askerlik uygulamasında bazı memurlar yıllık izinlerini kullanıp bedelli askerliklerini tamamladılar ama şuan herşey çok daha fazla oranda elektronik ortamda takip ediliyor. Bunun tespit edilmesi çok daha kolay...

Bir kez daha ifade edecek olursak, 657 sayılı Kanunun 108. maddesi askere gidecek memurun aylıksız izin alarak askere gitmesini "sayılır" ifadesiyle öngörmüştür.