Bedelli askerliğe gidecek olan çalışanın durumu belli oldu

Mehmet Muş şunları söyledi:

Teklifimizi Meclis Başkanlığımıza teslim etmiş bulunmaktayız. Teklif içerisinde bedelli askerlikle ilgili düzenleme bulunmaktadır.

Basında da bazı detaylar yazıldı.

Ben rakamları teyit etmek istiyorum. 31 Aralık 1993 öncesi doğanlar yararlanabileceklerdir. Bedel 15 bin lira, yaş olarak da 25.

Engelli olup da askere elverişsiz olanlar da bu teklifle beraber askerlik görevini ifa etmiş sayılacaklardır. Bunlar tabi 28 gün temel askerliğe tabii olmayacaklar.

Diğer bütün bu teklif kapsamında istifa edecek olanlar 28 günlük temel askerlik eğitimine tabii olacaklardır.

Yurt dışında yerleşik olan vatandaşlarımız için 2 bin euroluk bedel söz konusu. Fakat onlar uzaktan eğitimle temel askerlik eğitimini almış olacaklardır.

28 GÜN RAHATSIZLIĞI DİLE GETİRİLDİ. DÜZENLEME OLACAK MI?

Teklifte 28 gündür. Bununla alakalı herhangi bir düzenleme olmayacaktır. 28 gün temel askerlik eğitimi talep edilmektedir.

ÜCRETSİZ İZİNLİ SAYILACAKLAR

Kamuda ve özel sektörde çalışanlar, askerlik hizmeti noktasında müracaat etmeleri durumunda bu kanun kapsamında değerlendirilecek. Ve kendileri ücretsiz izinli sayılacaklardır. Yani iş akitleri fesih olmayacaktır. 28 günlük temel askerlik eğitimini yerine getirebileceklerdir.