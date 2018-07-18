HDP'den bedelli askerlik açıklaması

HDP Grup Başkanvekili Ayhan Bilgen, "Bedelli askerlikle ilgili de farklı değerlendirmeler, tartışmalarda ortaklaşma imkanı bulabiliriz ama böyle hangi kalıpta, formatta sunulacağına bile karar verilmeden, 'hangisi olursa olsun' mantığıyla ne OHAL ile ilgi düzenlemeler ne de bedelli askerlik tartışması tüketilemez." dedi.

Bilgen, TBMM'de düzenlediği basın toplantısında, OHAL'in yedi defa uzatılmasının çok ciddi bir değerlendirmesinin yapılması gerektiğini belirterek, "telafisi imkansız haksızlıklar ve travmalar olduğunu" savundu.

Ayhan Bilgen, "OHAL'in sadece süresi bitiyor ama OHAL kalıcılaştırılıyor. OHAL rejimi, darbe hukuku, Türkiye hukuk sisteminin içerisine bir şekilde yeniden eklemlenmek isteniyor." ifadesini kullandı.

Ekonominin büyük bir krizle karşı karşıya olduğunu ve piyasaları rahatlatacak işlerin yapılması gerektiğini öne süren Bilgen, "OHAL'in şeklen kaldırılıyor gibi gösterilmesi bu rahatlamayı sağlamaya asla yetmeyecek nitelikteki girişimler, arayışlardır." diye konuştu.

Terörle mücadelede yeni düzenlemeler getiren teklifte anayasaya açık aykırılıklar olduğunu ileri süren Bilgen, "Personel rejimini tümüyle değiştiren, güvencesizliği kalıcılaştıran düzenlemeler var. Bunun asla mazereti olmaz. Bunlar, 'darbelerle mücadele ediyoruz" gerekçesiyle anlatılamaz şeylerdir." ifadesini kullandı.

AK Parti'den bedelli askerlikle ilgili yapılan açıklamaları değerlendiren Bilgen, konuya ilişkin iki gündür "taban tabana zıt açıklamalar" yapıldığını, bir yandan torba yasadan bahsedilirken diğer yandan da kararname ile çıkarılabileceğinden bahsedildiğini bildirdi.

Bilgen, şunları kaydetti:

"Bir şey ya kararname ile düzenlenebilir ya da düzenlenemez. Eğer kararname ile düzenleniyorsa o alanda torba yasası ile toplumun önüne gelmek doğru bir yöntem değildir. Yok eğer kararname ile düzenlenemeyecek bir yetki kullanımı söz konusuysa bu, hukuktaki tabiriyle ya yetki aşımıdır ya da yetki gaspıdır. Elbette yeni paketin içerisinde olumlu yaklaşabileceğimiz düzenlemeler de var. Bedelli askerlikle ilgili de farklı değerlendirmeler, tartışmalarda ortaklaşma imkanı bulabiliriz ama böyle hangi kalıpta, formatta sunulacağına bile karar verilmeden, 'hangisi olursa olsun' mantığıyla ne OHAL ile ilgi düzenlemeler ne de bedelli askerlik tartışması tüketilemez. Her iki konu da önümüzdeki dönemde daha vahim başka yapısal tartışmaları beraberinde getirecektir."