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Bedelli askerlik düzenlemesine dair Resmi Kanun teklifinin tam metni... Sadece memurlar.net'te
Memurlar.net olarak bedelli askerlik düzenlemesine dair resmi kanun teklifini yayınlıyoruz.
Ak Parti, bedelli askerlik kanun teklifini TBMM'ye sundu.
Memurlar.net olarak yaptığımız incelemeye göre, daha önce 1111 sayılı Askerlik Kanununa eklenen düzenleme türünden geçici bir madde eklenmektedir.
Metnin tam haline aşağıda yer verilmiştir. Düzenlemeden bazı başlıklar şu şekildedir:
- Düzenleme net olarak 31 Aralık 1993 tarihinden (bu tarih dahil) önce doğanları kapsıyor.
- Kanun TBMM'de kabul edilip yürürlüğe girdiği günden sonra 3 ay içinde askerlik şubesine başvurulmalı. Kanun örneğin Resmi Gazetede 30 Temmuz'da yayımlanırsa, 3 aylık süre 30 Temmuz'da başlayacak.
- İlk kez bu kanun teklifinde, bedelliden yararlanmak isteyen tüm çalışanların aylıksız izinli sayılması için düzenleme yapılmıştır.
- Bu madde hükümlerinden yararlanacak olanlara kesilen idari para cezaları tahsil edilmeyecektir.
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