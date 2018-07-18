|
Oturum aç / Parola hatırlat
Üye ol
|
|
Tüm sağlık personeline 60 gün yıpranma hakkı
Torba kanun teklifinde yer alan düzenlemeye göre sağlık çalışanlarına 1 yıla 60 gün yıpranma payı verildi.
Torba kanun teklifinde yer alan düzenlemeye göre sağlık çalışanlarına 1 yıla 60 gün yıpranma payı verildi.
İşte 18 Temmuz 2018 tarihi itibariyle TBMM'ye sunulan düzenleme
Bu yazının tüm hakları Memurlar.Net'e aittir. 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanununun 36. maddesi uyarınca alıntılanamaz. Telif hakları saklı tutulmuş bu yazının alıntılanması halinde yasal takip yapılacaktır. ©
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
Bu haber 26,169 defa okundu. 24 Yorum yapıldı
İLGİLİ HABERLER
|
SON HABERLER
ÖZEL DOSYALAR
ANKET
Bedelli askerlikte, 25 yaş ve 15 bin TL bedel, sizce nasıl?
ÇOK OKUNANLAR
SÖZLÜK
SON İLANLAR
ÖZEL OKUL İLANLARI