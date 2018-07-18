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Tüm sağlık personeline 60 gün yıpranma hakkı

Torba kanun teklifinde yer alan düzenlemeye göre sağlık çalışanlarına 1 yıla 60 gün yıpranma payı verildi.
18 Temmuz 2018 12:03
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Tüm sağlık personeline 60 gün yıpranma hakkı

Torba kanun teklifinde yer alan düzenlemeye göre sağlık çalışanlarına 1 yıla 60 gün yıpranma payı verildi.

İşte 18 Temmuz 2018 tarihi itibariyle TBMM'ye sunulan düzenleme
Memurlar.Net - Özel

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Tüm sağlık personeline 60 gün yıpranma hakkı
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