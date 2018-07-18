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İstanbul'dan ilk hac kafilesi uğurlandı

Diyanet İşleri Başkanlığı'nın organizasyonuyla kutsal topraklara gidecek hacı adayları, Sabiha Gökçen Havalimanı Dış Hatlar Gidiş Terminali'nde dualar ve gözyaşlarıyla uğurlandı
18 Temmuz 2018 12:21
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İstanbul'dan ilk hac kafilesi uğurlandı

Diyanet İşleri Başkanlığı'nın organizasyonuyla kutsal topraklara gidecek hacı adayları, Sabiha Gökçen Havalimanı Dış Hatlar Gidiş Terminali'nde dualar ve gözyaşlarıyla uğurlandı.

İlk hac kafilesinin hareketi öncesinde Dış Hatlar Terminali'nde düzenlenen törene, yaklaşık 200 hacı adayının yanı sıra, yakınları ile vatandaşlar katıldı.

Törende konuşan İstanbul Müftüsü Hasan Kamil Yılmaz, kutsal topraklara doğru yola çıkan hacı adaylarını tebrik etti.

Yılmaz, hac yolculuğunun insan hayatında çok anlamlı ve önemli bir yolculuk olduğunu dile getirerek, "2 milyon 200 bin müracaat içinden seçilerek kura ile 80 bin kişinin arasına girip o kutsal topraklara, kutsal yolculuğa çıkabilmiş olmak, Rabbimizin bir mazhariyeti ve lütfu. Allah sağlık ve afiyetle tamamlamayı nasip etsin." dedi.

Hac yolculuğunun insanın kardeşliğe, dostluğa, yakınlığa ve kulluğa yolculuğu olduğunu vurgulayan Yılmaz, yeryüzünün mekanlar içinde en kutsal mekanında, zamanlar içinde en kutsal zamanında buluşmak üzere insanların en güzelinin bulunduğu mekanda, onun aşıklarıyla buluşmak üzere bir yolculuk olduğunu anlattı.

Yılmaz, hac vesilesiyle insanlık tarihine yolculuğa çıkan hacı adaylarını uğurladıklarını belirterek, şöyle devam etti:

"Çünkü onlar Hazreti Adem'in inşa ettiği, ilk defa onun yaptığı mabedi, Hazreti İbrahim tarafından yeniden inşa edilen mabedi tavaf etmek üzere ve son olarak Allah Resulü'nün veda haccında tavaf ettiği o yüce makamı ziyaret ve tavaf etmek üzere oraya gidiyorlar. Dolayısıyla zaman tünelinde geçmiş peygamberlerle, ashab-ı kiram ile bir gönül yolculuğu yapacaklar. Onlar Arafat vakfesinde yeniden dirilişi, ölüm ve ötesini yaşayacaklar hissedecekler. Orada 2 milyonu aşkın, İslam dünyasından gelen huccac ile kucaklaşacaklar. Bir bakıma yeniden gönüllerini inşa etmiş olarak ülkelerine dönecekler."

İslamda temel ibadetler olan, namaz, oruç, hac ve zekatın ruhu olduğunu dile getiren Yılmaz, haccın ruhunun takva olduğunu hatırlattı.

Yılmaz, haccın asıl amacının Allah'ı gönülden sevmek olduğunu ifade ederek, şunları kaydetti:

"Nefse hakim olmayı, çevreyi önemsemeyi, orada ihram yasaklarıyla bizzat yaşayacaksınız. Allah'ın normal zamanda helal ve meşru kıldığı şeyler, size ihram süresince yasak olacak. Siz bunlarla aslında yere iyi davranmayı, canlıya iyi davranmayı, göğe iyi davranmayı, suya iyi davranmayı, insana iyi davranmayı soluklamış ve kuşanmış olarak döneceksiniz."

İstanbul Vali Yardımcısı Mehmet Ali Özyiğit de hacı adaylarından ülkemiz ve milletimiz için dua etmelerini istedi.

Özyiğit, hacı adaylarının Allah'ın daveti ile kutsal topraklara gittiğini dile getirerek, şöyle konuştu:

"Gittiğiniz zaman dua edeceksiniz ama sizlerden devletimizin, milletimizin, Müslümanların ve İslam aleminin geleceği için, daha düzgün, daha insancıl, daha İslama, ilme, sanata uygun ve insanlığın geleceğini mutluluğa kavuşturacak olan güzel insanların yetişmesi, iyi insanların olması, iyi insanların görevlerine devam etmesi için dualarınızı istiyoruz."

Tören sonunda 156 hacı adayı ve 6 görevli, kutsal topraklara gitmek için dualarla uğurlandı.

Hacı adaylarından Safure Karaş ve eşi Alaaddin Karaş, 11 yıldır kutsal topraklara gitmeyi beklediklerini söyleyerek, "Allah isteyen cümle Müslüman kullarına nasip etsin. Biz çok mutluyuz. Heyecandan sabaha kadar uyumadık. Böyle bir sevinç yok." dedi.

Kafilede yer alan Emine Cıbız da "Çok duyguluyum, çok heyecanlıyım. Allah bugüne erdirdi, ömür verdi, sağlık verdi. 70 yaşındayım. Vatanıma, milletime, şehitlerimize, Cumhurbaşkanımıza dua edeceğim." ifadelerini kullandı.
Anadolu Ajansı
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