Davada uzlaşı engelli çocuğun sevinci oldu

Düzce'de açılan bir soruşturmada mağdur konumundaki kişi, 9 yaşındaki Elifnur'a tekerlekli sandalye alınması şartıyla davacı olduğu kişiyle uzlaştı.

Alınan bilgiye göre, yaklaşık 5 ay önce sosyal medya üzerinden T.S'ye tehdit ve hakarette bulunduğu iddiasıyla R.U. hakkında, "tehdit ve hakaret" suçlaması ile başlatılan soruşturma dosyası, savcının önerisi ve tarafların kabul etmesiyle Düzce Cumhuriyet Başsavcılığı Uzlaştırma Bürosu'na gönderildi.

Uzlaşmacı tarafından yapılan ara buluculukta mağdur T.S, R.U'nun ihtiyaç sahibi bir kişiye tekerlekli sandalye almasını istedi. Öneriyi kabul eden davalı, 9 yaşındaki Elifnur Babur'a tekerlekli sandalye aldı.

Adliye koridorunda tekerlekli sandalyesi teslim edilen Elifnur, çok sevindiğini belirterek, uzlaştırmacı Emre Ar'a teşekkür etti.

Elifnur, tekerlekli sandalyesinde adliye koridorunda bir süre tur attı.

Uzlaştırmacı Emre Ar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, tehdit ve hakaret konusunda başlatılan soruşturmanın savcılığın önerisi ile güzel bir sonuca ulaştığını ifade etti.

Ar, dosyanın sonucunun Elifnur'u sevindirdiğini vurgulayarak, şöyle konuştu:

"Tüm uzlaşma dosyaları gibi bu dosyada da ceza mahkemelerinin iş yükünü bir nebze de olsa azaltmış olduk. Uzlaşma sayesinde Elifnur'u sevindirdiğimiz için mutluyuz. Taraflarımızın uzlaşmayı kabul etmesi ile Elifnur'a ulaştık, o da çok sevindi. Adliye koridorlarında onu böyle gülerken görmek, amacımıza ulaştığımızın bir göstergesidir. Toplumsal barışa katkı sağlarken ihtiyaç sahibi olan kardeşimizi de sevindirmiş olduk. Çok güzel bir uygulama oldu."