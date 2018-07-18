1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Sivas'ta içme suyundan hastalık şüphesi

Suşehri ilçesinde son 3 günde 488 kişi, şebeke suyundan kaynaklandığı tahmin edilen karın ağrısı ve mide bulantısı şikayetiyle hastaneye başvurdu
18 Temmuz 2018 12:46
Yazdır
Sivas'ta içme suyundan hastalık şüphesi

Sivas'ın Suşehri ilçesinde, şebeke suyundan kaynaklı rahatsızlık geçirdikleri şüphesiyle son 3 günde 488 kişi hastaneye başvurdu.

Alınan bilgiye göre, ilçe merkezi ve bazı köylerde şebeke suyundan içtikten sonra ishal, karın ağrısı ve mide bulantısı şikayeti yaşayanlar, Suşehri Devlet Hastanesine başvurdu. Tedavileri tamamlananlar taburcu edildi.

Suşehri Belediye Başkanı Fazlı Yüksel, AA muhabirine yaptığı açıklamada, konunun kendilerine intikal etmesinin ardından hemen inceleme başlattıklarını söyledi.

İlçedeki su şebekesi depolarının bakımlarının ve kontrollerinin periyodik olarak yapıldığını belirten Yüksel, "İlçemizdeki tüm su depolarında klorlamayı yeniledik. Dağdan gelen su kaynağından kaynaklı sorun olabilir." dedi.

Vatandaşlarda rahatsızlığa yol açan sorunun tespiti için çalışmaların sürdüğünü ifade eden Fazlı Yüksel, şunları kaydetti:

"Tahlil sonuçları çıkmadığı için kesin bir bilgi veremiyoruz. İl Sağlık Müdürlüğünden ekiplerimiz ilçeye gelmek üzereler. Gerek ilçe merkezinden, gerekse suyun geldiği dağ bölgesinden tahlil yapılarak gerekli incelemeler yapılacak. Konuyla ilgili gerekli açıklama daha sonra yapılacaktır. Şu anda her şey kontrol altında, zehirlenme bulgusu yoktur. Belediyemizde klor ilacı mevcuttur. Belirtilen şikayetler sadece ilçe merkezimizde değil Kösedağ'dan gelen su kaynağını kullanan çevre köylerde de aynı şikayetler mevcuttur. Köylerden gelen başvurular da bu sayının içerisindedir."
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
Bu haber 864 defa okundu.
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
13 yıldır başındaki 80 saçma ile yaşıyor
18 Temmuz 2018 15:01		 'Kümesim de İmar Barışı'na girer mi?'
18 Temmuz 2018 14:55
Bedellinin savunma sanayisine ne katkısı olacak?
18 Temmuz 2018 14:42		 AB'den Google'a 4,3 milyar euro ceza
18 Temmuz 2018 14:38
Twitter, 3 ayda 58 milyon hesabı askıya aldı
18 Temmuz 2018 14:30		 Aile hekimlerinden 'bedelli'ye ek madde talebi
18 Temmuz 2018 14:03
Göçü, çilek üreterek engellemeye çalışıyor
18 Temmuz 2018 14:00		 Jüpiter'in 12 yeni uydusu keşfedildi
18 Temmuz 2018 13:34
Tren kazasında psikolojileri bozulan kazazedelere travma tedavisi
18 Temmuz 2018 13:30		 Zıpkınla balık tutan itfaiye eri boğularak hayatını kaybetti
18 Temmuz 2018 12:50
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2018-2019 zammı2016-2017 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2018 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
Bedelli askerlikte, 25 yaş ve 15 bin TL bedel, sizce nasıl?
ÇOK OKUNANLAR
Bedelli askerlik sonrası araba satışı patladı
Tüm sağlık personeline 60 gün yıpranma hakkı
Bedelli askerliğe gidecek olan çalışanın durumu belli oldu
3600 ek gösterge düzenlemesi çıkmadığı için kimse emekli olmuyor
MEB Bakanı Ziya SELÇUK'u Bekleyen Sorunlar-1
TBMM'ye sunulan Torba Kanun teklifinin tam metni
Bedelli askerlik düzenlemesine dair Resmi Kanun teklifinin tam metni... Sadece memurlar.net'te
Liselere giriş sistemi sil baştan yenileniyor iddiası
28 günlük bedelli askerliğe gidecek memurun durumu ne olacak?
Haşhaşiler vazgeçmiyor.... Mardin'deki kriptolar deşifre edildi
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
hugo almeida 1
sessiz bekleyiş 3
arı sokması 3
osmanlı kuruluyor padişah tayyip bey olacak 2
yannick bolasie 1
eski arabasını gören kişinin duygulanması 5
sude 2
matej mitrovic 1
Adaptör ısındığı için atarisiyle oynatmayan çocuk 2
Cazu 1
SON İLANLAR
İstanbul Vakıflar Böl. Müd. Eski Hükümlü İşçi Alım İlanı
İstanbul Vakıflar Böl. Müd. Terörle Mücadelede Yaralanan İşçi Alım İlanı
Tarım Kredi Kooperatifleri Kontrolör Yardımcısı Alım İlanı
Sağlık Bakanlığı Başasistanlık Sınav İlanı
Gebze Teknik Üniversitesi Öğretim Elamanı Alım İlanı
Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Öğretim Elamanı Alım İlanı
Fırat Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Konya Beyşehir Belediyesi 1 İşçi Alacak
Karaman İl Özel İdaresi 5 Engelli Personel Alacak
Karaman Akçaşehir Bel. 1 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Hobileriyle ilgili içerik yazabilecek kişiler aranıyor
Uluırmak Eğitim Kurumları Öğretmen ve Personel Alım İlanı
Özel Sebat Koleji Çeşitli Branşlarda Öğretmen Alım İlanı
Tümay Eğitim Kurumları Öğretmen Alım İlanı
Osmaniye Bahçeşehir Koleji Tüm Branşlarda Öğretmen Alım İlanı
Pınar Eğitim Kurumları Öğretmen Alım İlanı
Pınar Eğitim Kurumları Sınıf Öğretmeni Alım İlanı
Personel alım ilanlarınız için arayın
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam