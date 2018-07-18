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Marmaray yaklaşık 700 milyon TL kazandırdı

Dünyanın en prestijli projelerinden biri olan ve Asya ile Avrupa'yı deniz altından tünelle bağlayan Marmaray'ı bugüne kadar ortalama 270 milyon yolcu kullandı. Elde edilen gelir ise ortalama 702 milyon TL oldu
18 Temmuz 2018 12:47
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Marmaray yaklaşık 700 milyon TL kazandırdı

Cumhuriyetin ilanının 90'ıncı yılı olan 29 Ekim 2013'te hizmete giren, teknolojik alt yapısı, ekonomik büyüklüğü, demiryolu ulaşımına kazandırdığı ivme ve daha birçok yenilik bakımından dünyada ilkleri içinde barındıran Marmaray'dan açılışından bugüne değin yaklaşık 270 milyon yolcu yararlandı.

Dünyanın en prestijli projelerinden biri olan Marmaray'ı 2014 yılında 43 milyon 651 bin 135 yolcu kullandı. 2015 yılına gelindiğinde yolcu sayısı bir önceki yıla göre yüzde 39,65 oranında artarak 60 milyon 958 bin 142'ye çıktı. 2016 yılında ise Marmaray'ı kullanan yolcu sayısı 62 milyon 615 bin 490'a ulaştı. 2017 yılında Marmaray'dan yararlanan yolcu sayısı bir önceki yıla oranla yüzde 0,72'lik artış göstererek 63 milyon 063 bin 342 sayısına ulaştı.

2018'in ilk 5 ayında (Ocak-Şubat-Mart-Nisan-Mayıs) ise Marmaray'ın 5 istasyonunu (Kazlıçeşme-Yenikapı-Sirkeci- Üsküdar- Ayrılık Çeşmesi) yaklaşık 1 milyon yolcu kullandı. En çok kullanılan istasyon Yenikapı olurken bu istasyonu sırasıyla Ayrılık Çeşmesi, Üsküdar, Sirkeci ve Kazlıçeşme takip etti.

Açılışının yapıldığı 29 Ekim 2013'ten bugüne kadar yaklaşık 270 milyon yolcunun yararlandığı Marmaray'ın, yolcu başı kullanım ücreti ortalama 2 lira 60 kuruş olarak hesaplandığında, devletin kasasına giren miktar yaklaşık 702 milyon TL'ye tekabül ediyor.

Marmaray'ın günlük yolcu kapasitesi 717 bin

Türkiye'nin 153 yıllık rüyası olan ve asrın projesi olarak nitelendirilen Marmaray'da günlük ortalama 190 ile 210 bin civarında yolcu taşınıyor. Günboyu 10 vagonlu trenler ve 10 dakika ara ile tren işletmeciliği yapılırken günlük karşılıklı toplam 219 tren çalışıyor. Günlük yolcu kapasitesi 717 bin olan Marmaray'da, 5+5 vagonlu setten oluşan trenler ile 496 oturan yolcu, 2 bin 778 ayakta yolcu olmak üzere toplamda 3 bin 274 yolcu taşınabiliyor.

"Bizim uygulamalarımızın geçtiği yere bunların hayalleri ulaşamaz"

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, geçtiğimiz Haziran ayında yaptığı açıklamada, "Bugüne kadar Marmaray'dan 268 milyon yolcu geçti. Ama onlar Marmaray'a gereksiz diyor, onlar boğazın altından Marmaray'ı geçiremez ki. Bizim uygulamalarımızın geçtiği yere bunların hayalleri ulaşamaz" ifadelerini kullanmıştı.
Anadolu Ajansı
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