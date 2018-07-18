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Zıpkınla balık tutan itfaiye eri boğularak hayatını kaybetti
Mersin'in Aydıncık ilçesinde zıpkınla balık tutan itfaiye eri, boğularak hayatını kaybetti.
Edinilen bilgiye göre, Aydıncık İtfaiye Grup Amirliğinde görev yapan itfaiye eri Soner Badem, dün öğleden sonra zıpkınla balık tutmaya gitti. Uzun zamandır serbest dalış yapan ve zıpkınla balık tutan Badem'den uzun süre haber alamayan yakınları, durumu emniyet güçlerine bildirdi. Bölgede çalışma yürüten ekipler, Badem'in cansız bedenine ulaştı. Elinde zıpkınla cansız bedenine ulaşılan Badem'in evli ve bir çocuğu olduğu öğrenildi.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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