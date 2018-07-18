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Bebeğini denize atan anne davasında mütalaa

40 günlük bebeğini denize attığı iddiasıyla hakkında dava açılan anne Fatma K. ile bebeğin babası Mustafa T'nin yargılanmasına devam edildi
18 Temmuz 2018 12:52
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Bebeğini denize atan anne davasında mütalaa

Eminönü Vapur İskelesi'nden 40 günlük bebeğini denize attığı iddiasıyla, anne Fatma K. ile bebeğin babası Mustafa T'nin "kasten öldürme" suçundan yargılandığı davada mütalaa açıklandı.

İstanbul 1. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmada, tutuklu sanık Fatma K. ve avukatı hazır bulundu. Soruşturma sürecinde bir süre tutuklu kaldıktan sonra yargılama aşamasında tahliye edilen sanık Mustafa T. ise duruşmaya katılmadı.

Duruşmada esasa ilişkin mütalaasını açıklayan cumhuriyet savcısı sanık Fatma K.'nın "alt soydan birine karşı kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis ile cezalandırılmasını istedi. Savcı, atılı suçu işlediğine dair kesin ve inandırıcı delil bulunmadığından, sanık Mustafa T.'nin ise beraatine karar verilmesini talep etti.

Ara kararını açıklayan mahkeme heyeti, sanık Fatma K.'nın tutukluluk halinin devamına hükmetti. Mütalaaya ilişkin savunma hazırlamaları için taraflara süre veren heyet, duruşmayı erteledi.

- İddianameden

40 günlük bebeğini denize attığı iddia edilen Fatma K. ve birlikte yaşadığı Mustafa T. hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, anne Fatma K'nın bebeğin bakımı için baba Mustafa T'den para istemesi üzerine tartışma yaşandığı aktarılıyor.

Mustafa T'nin bebeğini emziren Fatma K'yı darb ettiği ve bebeği de anne kucağından alarak koltuğa fırlattığı kaydedilen iddianamede, şüpheli Mustafa T'nin Fatma K'ya, "Önce bu çocuktan kurtul, sonra intihar et. Sabah döndüğümde sizi evde görmek istemiyorum. Ölün geberin, kendinizi kurtarın benden." dediği anlatılıyor.

Kavga sonrası kadının tüm gece sokaklarda dolaştığına dikkat çekilen iddianamede, görüntü ve tanık ifadelerine göre Fatma K'nın sabah 06.25'te Eminönü'ndeki iskelesinden bebeğini denize attığının görüldüğü ifade ediliyor.

Şüpheli Fatma K'nın polise giderek, çocuğunu denize attığını itiraf ettiği belirtilen iddianamede, şüphelinin emniyette ve savcılıkta verdiği ifadeyle suçunu kabul ettiği, bebeğin babası Mustafa T'nin ise suçlamayı reddettiği dile getiriliyor.

- "Bebeğin cesedine ulaşılamadı"

Olay günü ve devamında yapılan çalışmalarda bebeğin cesedine ulaşılamadığı da aktarılan iddianamede, soruşturma sürecinde Fatma K'nin, "eşinin olaya karışmadığı" şeklinde beyanda bulunarak önceki ifadesini değiştirdiği ve böylece diğer şüpheliyi suçtan kurtarmaya çalıştığı vurgulanıyor.

Şüpheli Mustafa T'nin, "Bu çocuktan kurtul, intihar et" diyerek cinayete yönlendirdiği Fatma K'nın, olayın etkisiyle bebeğini denize attığı ifade edilen iddianamede, şüphelilerin "alt soydan akrabayı kasten öldürmek" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılması isteniyor.

Anadolu Ajansı
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