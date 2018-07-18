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ASELSAN'da Genel Müdür yardımcılığına atama
ASELSAN Genel Müdür Yardımcılığına Prof. Dr. Sezai Elagöz atandı
Şirketin, Kamuyu Aydınlatma Platformu'na yaptığı bildirime göre, ASELSAN Yönetim Kurulu, Mikroelektronik Güdüm ve Elektro-Optik (MGEO) Sektör Başkanlığı ve Genel Müdür Yardımcılığına Prof. Dr. Sezai Elagöz'ün atanmasına karar verdi.
Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Nanoteknoloji Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Elagöz'ün, malzeme fiziği, nanoteknoloji, yoğun madde fiziği konularında çalışmaları bulunuyor.
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