ASELSAN'da Genel Müdür yardımcılığına atama

DOKTORLARA, 2 BİN LİRAYA KADAR EMEKLİLİK MAAŞI ARTIŞI GELİYOR TBMM'ye sevk edilen kanun teklifinde yer alan maddeye göre, tabip ve diş tabiplerinin emeklilik maaşlarının 2 bin liraya kadar artırılması öngörülüyor.