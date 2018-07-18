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Yanlış parmağı ameliyat eden doktora soruşturma

Yalova'da sol ayak parmaklarından birinde kırık teşhisinin ardından operasyon geçiren 27 yaşındaki kadın, yanlış parmağını ameliyat ettiğini öne sürdüğü doktor hakkında savcılığa suç duyurusunda bulundu, hastane yönetimi de idari soruşturma başlattı
18 Temmuz 2018 13:24
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Yanlış parmağı ameliyat eden doktora soruşturma

Yalova'da ayağındaki rahatsızlık nedeniyle devlet hastanesine müracaat eden 27 yaşındaki bir kadın, kırık ayak parmağı yerine sağlam parmağını ameliyat edip 5 platin taktığını ileri sürdüğü operatör doktor hakkında savcılığa suç duyurusunda bulunurken, hastane yönetimi de idari soruşturma başlattı.

İddiaya göre, İstanbul'da ikamet eden memur Büşra Nergiz, sol ayak parmaklarının birindeki nasır nedeniyle ailesinin yaşadığı Yalova'ya gelerek Devlet Hastanesi Ortopedi ve Travmatoloji Bölümüne müracaat etti ve Opr. Dr. Ö.A. tarafından muayene edildi. Röntgeni çekilen Nergiz'in sol baş parmağının yanındaki parmağında kırık olduğu teşhis edildi. 13 Temmuz'da Ö.A. tarafından aynı hastanede ameliyat edilen Nergiz'in kırık parmağının yerine sağlam sol ayak baş parmağının ameliyat edildiği ve 5 platin takıldığı belirlendi. Bunun üzerine Büşra Nergiz, Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunurken, şikayet üzerine hastane yönetimi Dr. Ö.A. hakkında idari soruşturma başlattı.

Hastaneden önceki gün taburcu edilen ve babasına ait Bağlarbaşı Mahallesi Gelincik Sokak'taki evinde istirahat eden Nergiz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ayağındaki rahatsızlık nedeniyle 3 kez aynı hastanede muayene olduğunu söyledi. Ameliyattan sonra kendine geldiğinde yaşadıklarını anlatan Nergiz, şu iddialarda bulundu:

"Yanlış parmağımın ameliyat edildiğini anlayınca durumu yanımdaki aileme söyledim ve doktoru çağırdık. Doktor Ö.A, geldiğinde hangi ayağıma işlem yaptığını dahi bilmiyordu 'Acaba sağ ayağına değil de sol ayağına mı işlem yaptım.' dedi. Bundan bile emin değildi. 'Burada yamukluk gördüm. İstersen gel pazartesi bir daha işlem yapalım.' dedi. Ben de 'Narkoz almıştım zaten, 3 gün sonra tekrardan narkoz almam doğru mu? O zaman ikisini aynı anda yapsaydınız.' dediğimde, o da 'Pazartesi gel istersen yapalım, istersen 6 ay sonra gel bir daha yapalım işlemini.' diye yanıt verdi. Bu şekilde umursamaz bir tavırla çıktı gitti. 4-5 gündür ayağımın üstüne basamadığım için yerimden kalkamıyorum. Ayağıma 5 platin takılmış. Bundan da haberimiz yok. Hastaneden taburcu olduğum gün öğrendim. Platin takılacağına dair bir şeye imza atmadık. Sormadı. Sağlam ayağıma platin takılması beni yordu. Şu anda ayağıma ne olacağını bilmiyorum. Hasar kalacak mı? Yürümem de herhangi bir şekilde sıkıntı olacak mı? Onu da bilmiyorum."

Dr. Ö.A. hakkında savcılığa suç duyurusunda bulunduklarını belirten Nergiz, "Her konuda hakkımızı arayacağız. Davamızın sonuna kadar da arkasındayız. Çünkü bunun cezasız kalmaması lazım. Benim canımı yaktı, başkasının canını yakmasın." diye konuştu.

Bu arada, Dr. Ö.A. hakkında hastane yönetimince idari soruşturma başlatıldığı, İl Sağlık Müdürlüğünün de konunun takipçisi olduğu öğrenildi.
Anadolu Ajansı
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