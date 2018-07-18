Jüpiter'in 12 yeni uydusu keşfedildi

Araştırmacılar gezegenlikten çıkarılan Plüton'un ilerisinde bir gezegen olduklarını düşünüyor ve uzayın derinliklerinde araştırma yapıyor.

ABD'nin Carnegie Bilim Enstitüsü'nde gökbilimciler Güneş Sistemi'nin 9. gezegenini bulmak için yaptıkları araştırmada Jüpiter'in yörüngesinde 12 yeni uydu tespit etti.

Uyduların oldukça küçük olduğu ve bu nedenle daha önce farkedilmediği ifade edildi. Yeni uyduların çaplarının bir ile dört kilometre arasında değiştiği belirtiliyor.

Araştırma için Şili, Hawaii ve Arizona'daki uzay teleskoplarını kullanan bilim insanları, daha önce varlığı bilinmeyen bir grup uydunun varlığını keşfetti. Bu keşifle birlikte Jüpiter'in toplam uydu sayısı 79'a yükselmiş oldu.

Jüpiter, Güneş Sistemi içerisinde en fazla uyduya sahip gezegen ünvanının da sahibi. Dünya'nın bir gezegeni bulunurken, Satürn 91, Uranüs 27, Neptün 14 ve Mars 2 uyduya sahip.

Uydulardan 9'unun gezegenin dönüş istikametine ters, 3'ünün ise dönüş istikametinde yol aldığı belirtildi. Gezegenin tersine dönen uydular "retrograde" olarak adlandırılıyor.