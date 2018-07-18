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CHP'den bedelli askerlik açıklaması

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, "Bedellinin Meclis'ten geçmesi gerektiğini düşünüyoruz. Söz verildi verilen sözün tutulması gerekir" dedi
18 Temmuz 2018 13:46
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CHP'den bedelli askerlik açıklaması

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, ''Bedellinin Meclis'ten geçmesi gerektiğini düşünüyoruz. Söz verildi verilen sözün tutulması gerekir'' dedi.


Meclis'te basın toplantısı düzenleyen Özel, bedelli askerlik kabul edilmesi gerektiğini ifade etti.

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, "Bedellinin Meclis'ten geçmesi gerektiğini düşünüyoruz. Söz verildi verilen sözün tutulması gerekir.

Muazzam bir yığılma var. 16 yıldır ülkeyi yönetiyorlar ama askerlikle ilgili kalıcı bir çözüm bulamadılar. İnsanlar gelecekle ilgili planlamalarını yapamıyorlar.

İtirazlarımız var, parası olana tezkere. Bu parayı ödemeyemeyecek durumlarda olanların da bundan yararlanması lazım." dedi.
Memurlar.Net
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