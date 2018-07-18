Aile hekimlerinden 'bedelli'ye ek madde talebi

Aile Hekimleri Dernekleri Federasyonu (AHEF) Genel Sekreteri Dr. Hakan Uzun, bedelli askerlik düzenlemesine, sözleşmeyle çalışan kamu görevlileri için "askerlik görevi süresi sonrasında eski görev yerine dönebileceği ve sözleşmesinin geçerli olacağı ile ilgili bir ana hüküm ve bununla ilgili ayrıntıların bir genelge veya yönetmelikle belirleneceği" hükmünün konulması düşünülmesi gerektiğini belirtti.

Uzun, bedelli askerlik düzenlemesine ilişkin yazılı açıklamasında, aile hekimlerinin 5258 sayılı yasa uyarınca bulundukları kadroda ücretsiz izinli sayılarak aile sağlığı merkezlerinde aile hekimi olarak sözleşmeli görev yaptıklarını, bedelli askerlik hakkından yararlanacak önemli bir kesimin aile hekimleri olacağını kaydetti.

Aile Hekimliği Uygulama Yönetmeliğinde askerlikle ilgili olarak, kişilerin askerlik nedeniyle aile hekimliği görevinden istifa etmeleri gerektiğini, ancak askerlik görevi sonrası müracaatları halinde aile hekimliği yerleştirmesinde öncelik hakkı olduğuna değinen Uzun, şöyle devam etti:

"Bu durum 28 gün bedelli askerlik yapan bir kişinin, daha sonrasında kendisinden daha uzun süreli askerlik yapan ve bu nedenle de bir anlamda çok daha ekonomik kayba uğrayan ve daha çok hizmet puanı olan hekimlerin önüne geçmesine neden olacaktır. Bu durumda çalışma barışını ve huzuru olumsuz olarak etkileyecektir. Ayrıca aile hekimliği dışında da bakanlığımızda sözleşmeli olarak, öncelikle acillerde görev yapan başta hekimler olmak üzere diğer sağlık personeli de bu haklarından vazgeçmek zorunda kalacak belki de bu durum hizmet aksamalarına da neden olacaktır."

Uzun, aynı durumun Milli Eğitim Bakanlığı gibi birçok bakanlıkta sözleşmeli olarak görev yapan kamu çalışanlarını olumsuz etkileyeceğini belirterek, şu önerileri sundu:

"Bedelli askerlik konusunda çıkarılacak kanuna, sözleşmeyle çalışan kamu görevlileri için askerlik görevi süresi sonrasında eski görev yerine dönebileceği ve sözleşmesinin geçerli olacağı ile ilgili bir ana hüküm ve bununla ilgili ayrıntıların bir genelge veya yönetmelikle belirleneceği hükmünün konulması düşünülmelidir. Bu hüküm ile askerlik süresinin kısa olması nedeniyle önlem almak kolaylığıyla birlikte kamu hizmetinin aksaması en az düzeye indirebilecek ve sözleşmeli çalışan bedelli askerlik hakkından yararlanacak kişileri de rahatlatacağı ve aile hekimliği uygulaması açısından da önemli bir haksızlığı önleyeceği aşikardır."