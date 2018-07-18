1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Besi danasının kilosu 22 lira

Türkiye Kırmızı Et Üreticileri Merkez Birliği Genel Başkan Yardımcısı Nazif Karabulut, "Yem ve döviz kurlarındaki artıştan dolayı bu yıl 2 yaşını doldurmuş besi danasının kilosu 22 lira, damızlık vasfını yitirmiş kültür ırkı olmayan düvenin kilosu 20 lira, damızlık vasfını yitirmiş inek fiyatı ise 18 liradır" dedi
18 Temmuz 2018 14:11
Yazdır
Besi danasının kilosu 22 lira

Türkiye Kırmızı Et Üreticileri Merkez Birliği Genel Başkan Yardımcısı Nazif Karabulut, kurbanlık fiyatlarına ilişkin, "Bu yıl 2 yaşını doldurmuş besi danasının kilosu 22 lira, damızlık vasfını yitirmiş kültür ırkı olmayan düvenin kilosu 20 lira, damızlık vasfını yitirmiş inek fiyatı ise 18 liradır." dedi.

Karabulut, bir besi çiftliğinde kurban fiyatlarıyla ilgili düzenlediği basın toplantısında, geçen yıl kilogramı 35 kuruş olan samanın bu yıl 50 kuruşa yükseldiğini söyledi.

Geçen yıl 50 kilogramlık besi yemi torbasının 42 liradan 62 liraya çıktığını dile getiren Nazif Karabulut, "Üretici zor durumda. İthalat baskısı da söz konusu. Şu an kasaplık canlı hayvan et ithalatı hala devam ediyor. Bu yüzden üreticinin geçen yıl 27 liraya sattığı karkas et, bu yıl 26,5 liraya düşmüştür." diye konuştu.

Karabulut, canlı, kasaplık ve karkas et ithalatına son verilmesi gerektiğini vurgulayarak, şöyle konuştu:

"Buradan Sayın Cumhurbaşkanımıza, Tarım ve Orman Bakanımıza ve yetkililere sesleniyorum; Buna bir çözüm bulunması gerekiyor. Zira üretici elindeki hayvanlarını daha düşük fiyatlara kestirmek zorunda kalır ve zarar eder. Bir an önce gerekli tedbirlerin alınması gerekiyor. Sayın Cumhurbaşkanımızın bu ithalatın durdurulması talebine cevap vereceğini düşünüyorum."

"Besi danasının kilosu 22 lira"

Kurban Bayramı'nın yaklaştığını anımsatan Nazif Karabulut, "Tüketici ve üretici, fiyat konusunda birliğimizin fiyatını bekliyor. Yem ve döviz kurlarındaki artıştan dolayı bu yıl 2 yaşını doldurmuş besi danasının kilosu 22 lira, damızlık vasfını yitirmiş kültür ırkı olmayan düvenin kilosu 20 lira, damızlık vasfını yitirmiş inek fiyatı ise 18 liradır." ifadelerini kullandı.
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
Bu haber 1,417 defa okundu. 1 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Ambalaj devi Elif Holding'in çoğunluk hissesi Turkven'in oluyor
18 Temmuz 2018 14:52		 Bedellinin savunma sanayisine ne katkısı olacak?
18 Temmuz 2018 14:42
Van'da tarım arazileri suyla buluştu
18 Temmuz 2018 14:26		 Türkiye, Özbekistan'ın 4'üncü büyük ticari ortağı
17 Temmuz 2018 22:50
Van turizm fuarına hazırlanıyor
17 Temmuz 2018 22:24		 Amazon 'Prime Day' teknik sorunlarla başladı
17 Temmuz 2018 22:14
Bodrum'a gelen yolcu gemisi, esnafın yüzünü güldürdü
17 Temmuz 2018 20:00		 Altında EFT'yi başlatan ilk banka Vakıf Katılım oldu
17 Temmuz 2018 17:20
Bodrum'da kruvaziyer turizmi hareketlendi
17 Temmuz 2018 16:46		 Sanayi üretimi beklentileri aştı
17 Temmuz 2018 15:46
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2018-2019 zammı2016-2017 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2018 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
Bedelli askerlikte, 25 yaş ve 15 bin TL bedel, sizce nasıl?
ÇOK OKUNANLAR
Bedelli askerlik sonrası araba satışı patladı
Tüm sağlık personeline 60 gün yıpranma hakkı
Bedelli askerliğe gidecek olan çalışanın durumu belli oldu
3600 ek gösterge düzenlemesi çıkmadığı için kimse emekli olmuyor
MEB Bakanı Ziya SELÇUK'u Bekleyen Sorunlar-1
TBMM'ye sunulan Torba Kanun teklifinin tam metni
Bedelli askerlik düzenlemesine dair Resmi Kanun teklifinin tam metni... Sadece memurlar.net'te
Liselere giriş sistemi sil baştan yenileniyor iddiası
28 günlük bedelli askerliğe gidecek memurun durumu ne olacak?
Haşhaşiler vazgeçmiyor.... Mardin'deki kriptolar deşifre edildi
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
hugo almeida 1
sessiz bekleyiş 3
arı sokması 3
osmanlı kuruluyor padişah tayyip bey olacak 2
yannick bolasie 1
eski arabasını gören kişinin duygulanması 5
sude 2
matej mitrovic 1
Adaptör ısındığı için atarisiyle oynatmayan çocuk 2
Cazu 1
SON İLANLAR
İstanbul Vakıflar Böl. Müd. Eski Hükümlü İşçi Alım İlanı
İstanbul Vakıflar Böl. Müd. Terörle Mücadelede Yaralanan İşçi Alım İlanı
Tarım Kredi Kooperatifleri Kontrolör Yardımcısı Alım İlanı
Sağlık Bakanlığı Başasistanlık Sınav İlanı
Gebze Teknik Üniversitesi Öğretim Elamanı Alım İlanı
Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Öğretim Elamanı Alım İlanı
Fırat Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Konya Beyşehir Belediyesi 1 İşçi Alacak
Karaman İl Özel İdaresi 5 Engelli Personel Alacak
Karaman Akçaşehir Bel. 1 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Hobileriyle ilgili içerik yazabilecek kişiler aranıyor
Uluırmak Eğitim Kurumları Öğretmen ve Personel Alım İlanı
Özel Sebat Koleji Çeşitli Branşlarda Öğretmen Alım İlanı
Tümay Eğitim Kurumları Öğretmen Alım İlanı
Osmaniye Bahçeşehir Koleji Tüm Branşlarda Öğretmen Alım İlanı
Pınar Eğitim Kurumları Öğretmen Alım İlanı
Pınar Eğitim Kurumları Sınıf Öğretmeni Alım İlanı
Personel alım ilanlarınız için arayın
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam